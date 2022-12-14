急性青光眼名列常見失明原因 低溫來襲4大族群不可不慎

寒流來襲，不僅要注意心血管疾病，更要小心視力危機。過去30年國人最常見的失明三大原因，分別是急性青光眼、視網膜剝離、眼球外傷，其中青光眼無聲無息，最容易被民眾忽略。眼科醫師表是，最近適逢天冷，青光眼患者暴增4成，特別是女性、年齡50歲以上、身高160公分以下，遠視為100至300度的四大族群，因瞳孔較小為急性青光眼好發族群，必須提高警覺。另新冠疫情期間，許多青光眼患者不敢到醫院就醫回診，沒有規律點藥，造成病情惡化，冬天天冷也不可疏忽。

三總一般眼科主任呂大文日前收治一名60多歲女性，右眼突然視力模糊，合併頭痛、血壓高，擔心是中風到急診就醫，檢查女子沒有中風，而是罹患急性青光眼，檢測右眼眼壓為65毫米汞柱，較正常值20以下暴增3倍以上，立即採用降眼壓藥物治療。

不過，女子雖然緊急就醫免除失明危機，但已造成不可逆的傷害，因調節瞳孔放大及縮小的括約肌受損，瞳孔失去放大及縮小功能，往後眼睛將會十分怕光，外出或在光線強的室內都要戴太陽眼鏡，呂大文呼籲，民眾不應輕忽天冷引起的視力危機，寒流時一定要多注意保暖。

呂大文說，許多急性青光眼患者原本都不知自己罹患青光眼，主要原因有二，第一、青光眼容易造成視野缺損，但初期缺損位置在視野周邊，一般人難以察覺，第二、即使視野出現較為嚴重的缺損，但因兩眼有互補作用，也不容易立即發現。提醒民眾如果是視力模糊、看不清楚、下台階時擔心踩空等應就醫檢查，但如果確診是急性青光眼時，病情通常已是中度或重度，建議民眾應定期進行眼底攝影檢查，以利及早診斷、治療。

冬天為急性青光眼好發季節，尤其是口罩令鬆綁，許多民眾可能受到感冒病毒侵襲。呂大文說，當感冒服用副交感神經阻斷劑，緩解流鼻涕、鼻塞、腹瀉等症狀，但此藥物將增加瞳孔放大的機會，進而影響眼睛房水的排出誘發急性青光眼。提醒如果是急性青光眼好發族群，預防方式可以在眼睛虹膜用雷射打一個小孔，也就是虹膜穿孔術，讓眼睛房水可以順利排出，即可預防急性青光眼，因「急性青光眼發作後，如果8小時內沒有降低眼壓就會失明。」

新冠疫情期間，許多青光眼患者不敢到醫院就醫回診，或是3個月慢性處方箋用完後，也沒有規律拿藥、規律點藥，造成視力惡化，且患者不限年長者，年輕患者也不少。長庚醫院青光眼科顧問級主治醫師陳賢立說，近期疫情趨緩，觀察門診患者發現，這類患者約增加2成，年齡從30至80歲，前幾天，門診就收治一名70多歲青光眼長者，疫情2年多來竟都沒有回診、用藥，眼壓飆升到50多毫米汞柱，如果再晚半年就醫恐將會失明，青光眼患者一定要定期回診就醫。

陳賢立說，青光眼患者平時除按時點藥，控制眼壓，也應避免從事可能會增加眼壓的活動，比如重量訓練、瑜珈、戴著蛙鏡游泳、領帶打太緊等，以防眼壓飆升，以致視神經受損，引發失明危機，平時使用3C產品每30分鐘休息一下，可以看看遠方或用熱毛巾按摩眼皮消除疲勞，均可以適度降低眼壓，而有青光眼家族史的人，需比一般人更加小心。

呂大文說，近期門診中確實有些青光眼病人，疫情期間1、2年都沒有點藥控制病情，部分患者檢查更發現，視野缺損疫情前只有10至20%，屬於輕度缺損，但這2年來沒有好好控制，造成病情惡化，視野缺損多增加10至15％，導致中度缺損，視野明顯變差，青光眼患者切記應定期回診檢查、按時點藥，避免眼壓飆高深陷失明危機。