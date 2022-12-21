2022超有感事件「降肉」！一圖洩端倪《新聞偵探王》等你破案拿大獎

轉眼又到年末，你對哪件時事最有印象呢？《聯合新聞網》整理2022年度新聞「真的芭比Q啦？2022超有感事件『降肉』」，帶你回顧一年來，最讓人感到喜、怒、哀、驚的國內外重大事件。

「台灣2022代表字大選」票選結果12月壓軸公布，讓民眾超有感，精確反映國內外經濟情勢。除了年底近期發生的九合一大選、南韓梨泰院推擠事件，也將喚起你的年初記憶，例如春節前夕雞蛋荒，以及東航墜機。

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