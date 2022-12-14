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拍板！北北基小黃起跳價調高到85元、停等秒數也縮短 明年4月上路

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
北市府月初為此召開審議委員會，最後拍板定案，北北基計程車起跳價調高為85元，停等秒數縮短為60秒。圖／資料照
北市府月初為此召開審議委員會，最後拍板定案，北北基計程車起跳價調高為85元，停等秒數縮短為60秒。圖／資料照

不敵物價通膨等壓力，台北市計程車公會在今年3月向北市府公運處提案，計畫將北北基計程車起跳價從現行的70元，調高為100元，且延滯計時秒數從現行的每80秒五元，調整為每60秒5元。北市府月初為此召開審議委員會，最後拍板定案，北北基計程車起跳價調高為85元，停等秒數縮短為60秒，全案今送北市議會簽報核定，新制預計明年4月上路。

據了解，台北市計程車公會原本的提案是希望把計程車起跳從現行的70元，調高為100元，延滯計時秒數(指車速低於時速5公里以下（例如停等紅燈或塞車）時，計程車計費表將自動計算)，從現行的80秒，降低為60秒。

此外，春節加成費率，則和今年春節一樣，都是每趟加收30元；另考量每次遇到颱風，司機容易自行喊價，因此這次也訂出一個公定價，只要遇到颱風豪雨假，每趟加收50元。

台北市計程車商業同業公會理事長梁平良表示，經審議會委員討論，最後定案起跳價從現行70元，改為85元，停等秒數縮短為60秒；至於颱風豪雨價的部分，部分委員認為還需重長計議，因此這次就沒有列入。由於還涉及改表作業，新制預計明年4月上路。

此外，隨著農曆春節將屆，明年春節加成費率也出爐，和今年相同，同樣是每趟加收30元，實施日期從明年1月17日至29日止。

梁平良表示，由於過年期間，台北不少民眾都返鄉過節，導致北市往往都是空城，原本工會提案是比照今年春節，費率實施時間為15天，不過委員會經討論後，決定扣掉2天，因此實際實施春節費率天數僅13天。

計程車 北市 春節

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