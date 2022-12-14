7萬名C肝患者未治療 特殊族群篩檢成消滅C肝主要任務

C型肝炎不篩檢、不治療，恐引發肝癌危及生命。據統計，受到新冠疫情影響，每月治療C肝患者為1300人，但預估還有近7萬人需要治療，以此人數推算，為達到2025年根除C肝目標，往後每月需治療1600人以上。國家消除C肝辦公室今舉辦「全國各縣市衛生局C肝消除觀摩會」，由12個衛生局呈現消除C肝成果。與會專家學者呼籲，國內目前仍有高達近7萬名C肝患者未接受治療，需要篩檢出更多的人加以治療，這需要大家一起努力，並呼籲民眾應踴躍篩檢。

由前副總統陳建仁任內指示，衛福部於2016年12月1日成立「國家C型肝炎旗艦計畫辦公室」，並於2019年12月27日更名「國家消除C肝辦公室」，目標是2025年根除C肝。「治療一個病人，就是幫助一個家庭。」陳建仁今以影片致詞表示，為持續找出C肝患者，也針對愛滋病感染者、血液透析者、矯正機關收容人等特殊族群加以篩檢，以及對C肝共病的病人，包括慢性腎臟病、糖尿病、心臟血管疾病患者加以擴大篩檢及治療，以順利達到目標。

衛福部次長石崇良表示，引發肝癌最重要兩個原因就是B肝及C肝，其中C肝沒有疫苗，如今是引發肝炎、肝硬化的棘手問題，各縣市在C肝流行病學、病人特性、文化及生活型態等各有不同，必須擬定因地制宜的策略，如今透過互相分享推廣經驗，一同達到消除C肝的目標。

「不要讓民眾再受肝病之苦，2025年要根除C肝。」國家消除C肝辦公室臨床醫療組長簡榮南說，消除C肝現在重點是如何提高篩檢率，目前各醫院透過復健科、骨科或糖尿病共照系統等進行C肝篩檢，再轉由肝膽胃腸科醫師診斷及治療；此外，目前也針對愛滋病感染者、針具注射藥癮者等特殊族群進行抽血檢驗，期盼找出更多患者提供治療。

肝基會總執行長楊培銘說，消除C肝是非常重要的國家政策及國際方針，距離2025年根除C肝的期限還有3年，今天到場各縣市的首長及衛生局都非常重視，也有很好的成果，但C肝盛行率各縣市不同，如嘉義市、嘉義縣、雲林縣都非常高，所以投注心力不同，但相同的是大家都很重視。

楊培銘說，台灣是民主社會，不是你要民眾抽血篩檢，民眾就會篩檢，例如在嘉義縣有一家宮廟，但宮廟住持不願意抽血篩檢，而衛生所人員天天去喝茶，苦口婆心勸說，最後住持只願意讓宮廟的工作人員篩檢，住持自己還是不願意抽血，可見第一線衛生局人員的辛苦及做有意義的事情。因此，目前醫療院所及社區還有許多潛在患者，大家應在高盛行區加強努力，2025年達標沒有問題。

高雄醫學大學附設醫院副院長戴嘉言說，C肝篩檢是通過產業、政府、學術單位、民間團體的努力，最重要的是地方衛生局同仁的推動，相信大家一定會想辦法達成目標，C肝篩檢推動多年，現在就是最後一哩路，讓醫院、診所、洗腎室、居家等處都沒有C肝患者，更呼籲民眾一定要踴躍接受篩檢。