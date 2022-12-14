台鐵3觀光支線運量節節退 立委要求檢討
台鐵近年來力推鐵道觀光，近期更採購60輛支線節能環保客車，列車彩繪還融入在地觀光特色，如平溪天燈、集集石虎等，預計114年5月開始交車。不過立委魯明哲今在立院交委會審查台鐵局預算時指出，近年來台鐵支線客運量受到疫情影響都呈現衰退趨勢，但實際上有部分觀光支線早在疫情前就開始下滑，顯見台鐵局對於鐵道觀光整合及推廣仍有精進空間。
魯明哲表示，像是深奧線客運量從107年就開始下滑，平溪線、集集線甚至更早，從105年度客運量就逐年減少，要求台鐵局應該要觀光支線有效結合地方文化、展演以及節慶活動，規畫適當行銷方案。
台鐵局長杜微則表示，確實還有須多精進空間，後續會再做整體規畫，並提供書面報告給立委及交委會。
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