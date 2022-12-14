寒流潛在車禍因素增 高公局曝行車前保命SOP

根據中央氣象局預報，今年首波「寒流」將於周末襲台，北台更將出現4至6度低溫。高速公路局提醒，低溫易使車輛機件產生故障，行車前應注意電瓶電量、水溫、機油、胎紋、胎壓、冷暖氣等，且冬天車內、外溫差大，進入車內可先開啟冷氣除霧，再切換為暖氣，使車窗玻璃不起霧。

高公局交通管理組長卓明君表示，每年國道車禍事故約有3萬件，其中A3一般擦撞事故主要於白天時段，因車流量大，容易在匝道匯入匯出口發生事故，A1死亡車禍則主要於深夜時段，主因車速較快、視線不佳或疲勞駕駛等因素。季節部分雖未明確統計，但冬季較多車輛狀況及天候等潛在事故因素，仍提醒用路人多加留意。

高公局表示，寒流來襲時，車輛若長時間停放於戶外，電瓶充放效率易受影響，低溫時更需勤加保養電瓶；行駛中亦須注意引擎運作溫度是否正常。另外，北部冬季常受東北季風水氣影響降雨，導致路面濕滑，行車前務必確認輪胎胎壓、胎紋，以免抓地力不足而失控打滑。

高公局指出，為保障行車安全，國道沿線服務區均有提供胎壓計設備，可至服務櫃台詢問利用。此外，冬天車內、外溫差大，易使玻璃起霧甚至影響視線，駕駛人進入車內可先開啟冷氣除霧，之後再切換為暖氣，除可保持車內溫暖，也可使車窗玻璃不起霧。