快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前重點、資訊一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒流潛在車禍因素增 高公局曝行車前保命SOP

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高速公路局提醒，低溫易使車輛機件產生故障，行車前應注意電瓶電量、水溫、機油、胎紋、胎壓、冷暖氣等。本報資料照
高速公路局提醒，低溫易使車輛機件產生故障，行車前應注意電瓶電量、水溫、機油、胎紋、胎壓、冷暖氣等。本報資料照

根據中央氣象局預報，今年首波「寒流」將於周末襲台，北台更將出現4至6度低溫。高速公路局提醒，低溫易使車輛機件產生故障，行車前應注意電瓶電量、水溫、機油、胎紋、胎壓、冷暖氣等，且冬天車內、外溫差大，進入車內可先開啟冷氣除霧，再切換為暖氣，使車窗玻璃不起霧。

高公局交通管理組長卓明君表示，每年國道車禍事故約有3萬件，其中A3一般擦撞事故主要於白天時段，因車流量大，容易在匝道匯入匯出口發生事故，A1死亡車禍則主要於深夜時段，主因車速較快、視線不佳或疲勞駕駛等因素。季節部分雖未明確統計，但冬季較多車輛狀況及天候等潛在事故因素，仍提醒用路人多加留意。

高公局表示，寒流來襲時，車輛若長時間停放於戶外，電瓶充放效率易受影響，低溫時更需勤加保養電瓶；行駛中亦須注意引擎運作溫度是否正常。另外，北部冬季常受東北季風水氣影響降雨，導致路面濕滑，行車前務必確認輪胎胎壓、胎紋，以免抓地力不足而失控打滑。

高公局指出，為保障行車安全，國道沿線服務區均有提供胎壓計設備，可至服務櫃台詢問利用。此外，冬天車內、外溫差大，易使玻璃起霧甚至影響視線，駕駛人進入車內可先開啟冷氣除霧，之後再切換為暖氣，除可保持車內溫暖，也可使車窗玻璃不起霧。

低溫 國道

延伸閱讀

入冬首波寒流 黃偉哲呼籲農漁牧防寒害

女星寒流逆勢曬比基尼照 網友搞笑：熱到流鼻血該天天發

元旦連假國5高乘載管制出爐 故障車影響車流最高罰6千

行政院前院長張俊雄力挺！ 李俊俋陣營擔心寒流影響投票率

相關新聞

氣象戰延燒！和鄭明典是好友 彭啟明提4問題2建議

一場大陸冷氣團意外引爆「氣象戰」。氣象局長鄭明典今上午在臉書分享氣象局清晨6點的溫度分布圖，台北測站當時顯示為14.2度...

蛋價掀波 陳吉仲：台灣家庭消費支出遠比日本低

農委會主委陳吉仲今天回應媒體詢問台灣蛋價比日本貴時說，要回歸到一個家庭的消費支出，這樣來比較會更具體。他指出，台灣的消費...

合歡山這時段亮雪花符號 雪迷樂翻揪團上山追雪

受大陸冷氣團影響，氣象局預估，全台各地今、明兩日均有局部雨或短暫雨，高山有零星降雪機率，其中合歡山在今天的一周天氣預報中...

每年350萬人飽受膝關節疼痛 3原因使半數不願開刀

年齡增長，出現退化性關節炎比例增加，台灣膝關節退化的盛行率約15%，相當超過350萬人飽受膝關節退化疼痛之苦，嚴重者演變...

週末寒流到先濕後乾 中部以北低溫下探6度

氣象局今天表示，明、後天氣溫變化不大，但16日鋒面影響，全台有雨，17日水氣逐漸減少；週末寒流影響，17日濕冷、18日乾...

寒流潛在車禍因素增 高公局曝行車前保命SOP

根據中央氣象局預報，今年首波「寒流」將於周末襲台，北台更將出現4至6度低溫。高速公路局提醒，低溫易使車輛機件產生故障，行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。