氣象戰延燒！和鄭明典是好友 彭啟明提4問題2建議

一場大陸冷氣團意外引爆「氣象戰」。氣象局長鄭明典今上午在臉書分享氣象局清晨6點的溫度分布圖，台北測站當時顯示為14.2度，鄭明典則在臉書上表示，新制用四捨五入，已達大陸冷氣團，不過鄭明典的發文，卻引來天氣風險總經理彭啟明留言「要改的時候，是否能和氣象界多溝通，不是單一來決定！」。兩人的「互動」也引發不少網友熱議，有人認為彭啟明是不是「怒了」。

彭啟明下午則在自己的臉書粉絲團發文表示，自己和鄭明典局長本來就是相互尊重的好朋友，認識我的朋友就知道，我的EQ還行，很少會生氣，標題有點嚴重了。

不過彭啟明也提到，十年前曾和一群朋友準備出版樂活國民曆時，很多民間朋友建議24節氣是高緯度黃河流域的節氣名詞，不適用於台灣，希望我們擬出符合台灣特色的節氣名稱。例如小雪、大雪、霜降都很難看到，是否找出台灣特色。但後來我們努力很久，發現國人的習慣養成已經很久，尤其節氣對應的文化習俗，要改變真的需要三思，民眾接受很困難。

彭啟明說，冷氣團、強烈冷氣團或寒流到底是幾度，相信很多國人都答不出來，但每次只要媒體一報導「恐達寒流」，都會點擊率暴增。

彭啟明表示，溫度本來就很難預測，四捨五入的方式這樣一改，有幾個問題浮現。一、按照這樣四捨五入來算的話，等於每一個分界都加了0.4度，很多人會覺得這樣下去未來冷氣團或寒流的發生機會，統計上會變多了。此外，如何去預報或重新定義14.4度或14.5度? 這和14.0度或14.1度問題不是一樣的嗎？

彭啟明表示，長久習慣的不同名詞對照溫度及應對方式，現在都因為提高0.4度，可能都要重新習慣調整，往小數點計較了，這對許多農漁民習慣了什麼標準該有何作為，都將會是困擾，別小看0.4度，差距也不小。

彭啟明表示，還有一個最嚴重的，是國中、國小的地科或地理考試都有考這個問題，若要調整成這樣，以後考題和課本要整個改編了。

彭啟明說，氣象訊息的傳播，從上游的預報中心或民間氣象工作者，或是中游的氣象主播或傳播媒介，都一起面向下游的大眾使用者，或是氣象界的學術及防災單位，相關使用者都很多。真的會建議氣象局如果要做這樣的決策，應該把各種相關利害族群溝通說明更清楚一點，採納多元意見會比較妥當。

彭啟明最後也建議，從一個氣象媒介的使用者及傳播者來看，建議台灣不需再用這個名詞定義到底冷不冷，就直接說幾度，例如說10-12度，或10度以下，很少有國家會額外創造名詞來解釋溫度的，頂多是類似防災方式，低溫的預警燈號來提醒實際的防災作為，這可以避免媒體自創霸王及寒流這種形容詞，讓大家恐慌。

此外，教科書不要再考冷氣團、寒流是幾度了，一點意義都沒有，同學要理解的事情很多，不需要背這題了。

至於天氣風險公司的預報團隊傷腦筋的會是如何報 14.4 、12.4 、10.4? 彭啟明說，還是遵循他們的習慣，用一個區間來告訴大家，例如台北市的氣象站溫度周末會是8-10度，空曠地區會到 6-8度，這樣的方式來代替，會提到符合氣象局定義的寒流標準。