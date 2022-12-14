每年350萬人飽受膝關節疼痛 3原因使半數不願開刀

年齡增長，出現退化性關節炎比例增加，台灣膝關節退化的盛行率約15%，相當超過350萬人飽受膝關節退化疼痛之苦，嚴重者演變為退化性關節炎。但健保署統計，每年應有6萬名患者有置換膝關節手術需求，但每年僅2萬人願意動手術，主要擔心手術疼痛且不適感、術後恢復時間長體力不堪負荷、怕留下大面積傷口。

隨醫療科技發展，近年機器手臂應用於膝關節置換手術也有新進展。今年74歲的蔡先生，年輕時喜愛打球、旅遊運動，在55歲時爬山感覺膝關節疼痛，經醫師判定膝關節內側軟骨磨損，起初先吃消炎藥、打玻尿酸，但後續效果不佳，甚至嚴重到寸步難行，今年3月及10月以傳統手術、新型機器手臂輔助技術，分別置換左右膝關節，相較傳統手術術後疼痛，機器手臂術後疼痛感減低不少。

台中榮總骨科部醫師王證琪表示，台灣膝關節退化盛行率15%，約超過350萬人飽受膝關節退化疼痛之苦，且隨年紀越大，膝關節退化比例越高，以性別來看，女性停經後賀爾蒙、生活型態常蹲、骨盆下肢結構等，使得女性膝關節退化是男性3倍。膝關節退化症狀，包括關節疼痛、出現喀拉聲、O型腿、無法伸直等。

按照膝關節磨損嚴重程度，可分為輕度、中度及重度。王證琪說，多數患者屬於輕度，可透過物理治療、運動復健或輔具協助，中度者可透過非類固醇、抗發炎藥等藥物治療，少數嚴重患者因關節活動受限、明顯變形、影響生活品質時，需透過手術進行治療。

根據健保署統計，台灣每年應有6萬名退化性關節炎患者有人工置換膝關節手術的需求，不過每年只有2萬人接受手術。王證琪表示，患者因主要擔心手術疼痛且不適感、術後恢復時間長體力不堪負荷、怕留下大面積傷口，不願意進一步接受手術。

中國醫藥大學附設醫院骨科部人工關節科主任、台灣電腦輔助骨科手術學會理事洪誌鴻表示，膝關節手術前，醫師會先評估患者軟骨損壞程度，並思考切割角度、如何置放人工關節，以及評估內、外側副韌帶緊度。他以自身經驗評估，若患者本身是O型腿，手術時會保留部分角度，不會完全「截彎取直」，也讓患者能有所適應。

不過每位醫師經驗不同，且每位患者膝關節曲線、切骨角度不同，雖有搭配術前X光影像診斷，但往往動刀後，才發現與預估角度相差1至3度，且傳統手術中，為了定位會在骨髓腔鑽入不鏽鋼長桿，造成骨髓組織外露，增加脂肪栓塞、術後出血等風險。臨床統計，有2成患者抱怨術後「不滿意」，走路、上下樓梯、蹲站動作都受影響。

「機器手臂宛如醫師的導航系統。」洪誌鴻表示，新型機器手臂可在術前規劃開刀路徑，術中也減少對正常組織的破壞，降低疼痛感且加快恢復速度，目前需自費約11.5萬元。王證琪表示，患者採用新型機器手臂，無需接受高輻射量的電腦斷層檢查，僅需使用X光片及輸入參數進行運算。