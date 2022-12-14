合歡山這時段亮雪花符號 雪迷樂翻揪團上山追雪

受大陸冷氣團影響，氣象局預估，全台各地今、明兩日均有局部雨或短暫雨，高山有零星降雪機率，其中合歡山在今天的一周天氣預報中，17日（六）天氣預報已出現雪花符號，雪迷樂翻，近期引發熱烈討論，甚至號召18日上武嶺齊追雪。

中央氣象局指出，今天至明天清晨，受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部氣溫稍下降，明日白天起大陸冷氣團稍減弱，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，高山則有零星降雪機率，山區道路因此須慎防積冰或路面濕滑的現象。

另，今、明兩天基隆北海岸、大台北及東北部地區有雨，並有局部大雨發生機率，北部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨，中部地區則有零星短暫雨，其他地區為多雲；明日南部山區也有零星短暫雨。

針對高山降雪，雪山12日降下初雪，合歡山在近期的一周天氣預報接連出現雪花符號，而該預報天氣資訊中，周六（17日）白天有雨，入夜因短暫雨或雪，因此標註雪花符號，並持續至周日（18日）白天，雪迷興奮。

不少雪迷開始熱烈討論追雪、複習莊雪鍊等事宜，指標性追雪社團「台灣追雪團」更號召團友準備好雪鍊，18日上午11點在合歡山武嶺集合拍照，但團長也提醒，若合歡山水氣不足沒有下雪可能取消，或視狀況機動調整轉戰思源啞口。

交通部公路總局也提醒，本周五（16日）起強冷空氣南下，最新氣象情資顯示台7甲、台8及台14甲線山區高海拔路段有較高機率出現雪霰及路面結冰現象，用路人應提前確認天氣、路況及管制訊息，隨車攜帶雪鍊因應，並小心慢行。

此外，雪季期間山區道路路況難以掌握，屆時將視現地實際天候狀況進行管制措施，也不排除提前啟動，呼籲民眾上山及行車時，務必收聽路況廣播訊息，注意沿線電子資訊看板（CMS）交通管制訊息，掌握最新道路資訊，並調整行車狀態。