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高階智慧醫材商品化 北科大智慧健康產業研發中心揭幕

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台北科技大學「智慧健康產業研發中心」今開幕。圖／北科大提供
國立台北科技大學「智慧健康產業研發中心」今開幕。圖／北科大提供

國立台北科技大學「智慧健康產業研發中心」今（12/14）開幕。衛福部常務次長石崇良表示，智慧健康須和穿戴裝置、VR、AI等技術跨域結合，近年醫療器材管理規範已由《藥事法》分離並由《醫療器材管理法》專法訂定，衛福部食藥署更成立智慧醫材專案辦公室，提供單一窗口、一站式創新諮詢，期望北科大加速人才培育整合醫療產業鍊，使高階智慧醫材可商品化。

北科大副校長楊士萱表示，北科大在醫材快速商品化流程及醫材認證方面擁有多年實務經驗，已成功孵化多項高階醫材上市，包括與國衛院合作開發用於醫美、科技減脂的「超音波治療儀」、與北醫合作多醣類抗沾黏產品，也協助廠商開發醫療用可吸收倒鉤縫線、腦波檢測等技術。

楊士萱指出，智慧健康產業研發中心將以智慧醫療應用的手術方案開發、智慧醫療材料資料庫建立、智慧醫材商品化諮詢輔導為三大發展主軸，攜手醫療產業，整合臨床醫學、生醫工程、智慧科技並掌握臨床與市場需求。

智慧健康產業研發中心主任方旭偉表示，高階醫材存在研發與產品開發上銜接落差的問題，因此攜手校內化工系、機械工程系、智慧財產研究所共同打造中心，聚焦二、三等級高階智慧醫療器材、植入物材料等開發技術，透過與上市櫃公司及中小企業合作，進行產學合作或技轉，將打造高階智慧醫材一站式服務，包括快速商品化流程規劃、法規認證、市場評估等。

方旭偉2016年起執行國科會產學小聯盟「生醫材料表面工程產學聯盟」，與台灣微創醫療器材公司執行國科會前瞻技術「領先技術發展型」產學合作案，為有效降低脊椎微創病患二次手術風險而開發防止沾黏、協助傷口快速癒合的整套治療方案。

台灣日本關係協會副秘書長林慶鴻表示，日本近年也積極推動醫療產業的創新化和國際化，在醫材產業上推陳出新。台灣雖然缺乏關鍵的尖端醫療技術，但具備很強的創新能力，雙方於醫療產業將能攜手合作、互補。

北科大特聘教授方旭偉（前排右一）團隊榮獲第六屆國家產業創新獎。圖／北科大提供
北科大特聘教授方旭偉（前排右一）團隊榮獲第六屆國家產業創新獎。圖／北科大提供

醫材 北科大

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