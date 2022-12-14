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雙子座流星雨極大期 仰德大道彈性交管

中央社／ 台北14日電

雙子座流星雨今天達到極大期，每小時流星數量上看150顆。台北市警察局交通警察大隊表示，預期士林區陽明山可能湧入觀星人、車潮，將對仰德大道彈性實施交通管制。

根據台北市立天文科學教育館天象預報，年度3大流星雨中的雙子座流星雨，今年活躍期在4日至17日期間，極大期為14日；每小時數量上看150顆。在無光害、視野開闊空曠郊區，用肉眼就能盡情觀賞流星雨。

對此，交通警察大隊今天透過新聞稿表示，預期陽明山可能湧入觀星人、車潮，為維護區域周邊交通安全及順暢，特別規劃交通疏導勤務，並彈性實施交通管制。

交通警察大隊指出，針對士林區仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點，今晚將派遣17名警力機動疏導交通和路況查報，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制。

另外，台北捷運劍潭站1號出口北側規劃「士林－陽明山計程車共乘」運具可供追星民眾利用，自行開車者也可收聽警察廣播電台掌握路況。

流星雨 仰德大道

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