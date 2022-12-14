一台機器救產業 高雄野蓮包裝缺工有解

為了舒緩缺工危機，提升包裝作業效率，農委會高雄農改場首創「野蓮自動包裝機械」，可以加速包裝作業，推估可以節省一半人力；目前，機器已技術授權給民間公司，正接受野蓮業者訂購生產。

野蓮是高雄重要的農產業，年產值約3億元，但從採收、洗滌、包裝都需要人工，也因此缺工嚴重，成為產業的痛處；2016年9月，內政部移民署在高雄市美濃區查獲8名非法移工，造成野蓮產區骨牌效應，當地非法移工紛紛閃避，造成野蓮無人採收，重創當時的野蓮產業，解決農業缺工問題，已到了刻不容緩的地步。

2020年底，高雄美濃野蓮產業首度引進9名外籍移工，但幾個月後，即使月薪將近4萬元，但真正留下工作的不多，有4人因沒辦法適應採收野蓮工作，加上語言溝通不良、人生地不熟，沒有同伴寂寞等等因素，最後仍選擇回到家鄉去。

一般市售野蓮，通常都是清洗好，捲曲起來裝在透明袋中，一包一包銷售；高雄場場長戴順發表示，野蓮包裝無機械可代勞，過去都是以純手工作業包裝，農業缺工嚴重、勞力缺乏，需要大量使用勞力的生產包裝步驟，不僅增加生產成本、僱工困難，也造成產業發展瓶頸。

戴順發說，高雄場研發的「野蓮自動包裝機械」，包含捲動部、吸袋部、套袋部、熱封部等，配合可程式控制器(PLC)，使野蓮可自動捲曲成環狀形，並自動裝袋及封口；機器操作簡單，只要將野蓮放置於承載台、按下開關，即可自動吸取並撐開包裝袋、收捲野蓮、投入包裝袋與封口，完成野蓮包裝一貫化作業。

他表示，這台野蓮的自動包裝機，實際運轉評估後，估計可以節省一半的包裝人力，對野蓮產業發展，節省人力、邁向機械化生產，都有相當的幫助。