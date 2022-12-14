元旦連假國5高乘載管制出爐 故障車影響車流最高罰6千

2023年元旦連假將至，高速公路局預期國道將湧入大量車潮，2023年1月1日至2日下午2點至晚上9點實施國道5號北向高乘載管制疏導措施。另外，國道常見故障車輛態樣有缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法啟動等狀況，行駛中若有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，可依「道路交通管理處罰條例」最高處6千元罰鍰。

高公局表示，據「高速公路及快速公路交通管制規則」第14條規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，違者可依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人3千元至6千元罰鍰。

高公局指出，車輛如缺水、缺電、缺燃料依同條規定可處6百元至1千2百元罰鍰。另依據「道路交通安全規則」第101條第3項規定，在同向2車道以上路段，與執行緊急任務消防車、救護車、警備車、工程救險車同車道的前車，應即向相鄰車道或路側避讓；相鄰車道車輛則應減速配合避讓。

高公局提醒，用路人發現有拖救車輛或事故處理車輛靠近時，應儘速避讓以免影響救援作業時效，也能提早紓解事故所造成的壅塞。