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外配進入停經過渡期 「床第有異」為恭醫師提供治療建議

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
為恭紀念醫院婦產科醫師方仁蔚說明婦女更年期的生理情況。圖／為恭紀念醫院提供
為恭紀念醫院婦產科醫師方仁蔚說明婦女更年期的生理情況。圖／為恭紀念醫院提供

50歲吳姓外籍配偶近來與先生親熱時，發現不如以往順利，不僅潤澤度下降，甚至出現乾澀感，過程中還伴隨撕裂疼痛，此外，月經來時雖不像以往疼痛，但間隔時間開始不規則。

她擔心更年期到來會和丈夫關係日益疏離，周遭有許多外配姊妹提供號稱能回春的食品跟營養補充品，但她在網路與新聞看到此類產品易形成惡性腫瘤的消息，讓她更焦慮，也不敢食用。

為恭紀念醫院婦產科醫師方仁蔚表示，婦女在自然進程下，連續12個月不再有月經週期，便可判定進入更年期。以台灣人來說，平均更年期年齡約51歲；停經前約有5到10年的停經過渡期。這段時間會開始出現月經週期不規則、經血量改變，甚至部分有更年期症候群症狀。

卵巢進入休止期後，不再分泌雌激素，不只影響生殖系統，女性的骨骼、心血管、粘膜、泌尿道、骨盆肌肉也會隨女性賀爾蒙雌激素的大幅降低，造成熱潮紅、夜間盜汗、情緒障礙、骨質疏鬆、冠狀動脈疾病等問題。

方仁蔚指出，雌激素降低會使陰道、尿道與膀胱的粘膜肌肉萎縮。陰道部分由於粘膜萎縮、彈性下降，腺體會減少，更容易產生乾澀、感染與黏膜發炎症狀。另外會出現骨盆腔肌肉萎縮、結締組織退化，支撐骨盆腔器官的力量會漸漸消失，因此更年期婦女可能因上述原因出現解尿不適、頻尿、血尿、解尿疼痛等症狀，並增加泌尿道感染的風險，就是所謂的生殖泌尿症候群，這些都是更年期可能出現的症狀。

針對吳姓婦人面臨的困擾，治療上大概可分成幾項，包括使用私密處潤滑劑或保濕劑，以水溶性商品為主，是最為簡單的方法，且對身體無額外負擔；從陰道給予雌激素治療更年期症狀，使用適當的荷爾蒙能獲緩解，但須經醫師指示使用。此外，陰道雷射能直接刺激粘膜，增加黏膜皺褶，催生粘膜下的膠原蛋白增生，短期內能提升粘膜的潤澤度，減少乾澀感。

他表示，至於坊間常見的天然賀爾蒙保健食品，舉凡大豆異黃酮、蜂王乳、月見草或其他相關萃取物，因缺乏大型研究而不被婦產科醫師推薦，建議有相關疾病問題，仍需至醫院尋求專業醫師討論及治療。

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