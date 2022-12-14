擴大給付都得等612天 癌新藥給付慢「癌症海嘯」恐來襲

癌症新藥引進速度慢、健保給付速度也慢，已經在使用的藥物，已有研究發現可以用於不同的癌種，健保署的給付擴大規定改變，也平均要耗時612天，患者想嘗試使用，幾乎都得先扛下數十到數百萬的負債，有些無力支付醫藥費，只能等待生命流逝，立委王婉瑜、台灣癌症基金會、台灣教授協會等，今呼籲衛福部有義務照顧好國人健康，不該只管節流，不顧癌友需求。

根據衛福部統計，癌症去年奪走台灣超過5萬多條性命。癌症新藥的發展，使藥物費用愈來愈昂貴，但根據健保署今年新藥編列的預約約22.68億，上半年卻僅執行5％，會造成這樣的結果與台灣引進癌症新藥速度慢、給付慢有關。

台灣教授協會副會長陳俐甫批評，健保在考量財務之下，為了節流影響新藥預算執行率，使癌友要取得健保給付的創新治療上，變得難上加難。憲法保障人民的健康權，健保是政府強制納保的社會保險，不應只管節流、不顧癌友需要。

立法委員王婉諭表示，新藥價格不斐，不是每位癌友都能負擔，政府應介入協助，健保不該以一句「沒錢沒預算」輕鬆帶過，健保新藥預算執行率過低，健保改格不應該迴避，若不改革，癌友將面臨永無止盡的等待新藥的路途中，也將壓垮癌友家庭。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，以國內十大癌症之首肺癌來做指標，台灣肺癌患者五年存活率，遠低於日韓，且台灣肺癌患者確診時已經是晚期的比例高達六成，晚期肺癌患者多數不適合手術，而需要肺癌新藥協助，目前能享有的健保資源卻是少之又少。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，向衛福部多次倡議加速新藥引進以及加速給付速度，都被衛福部冷回。目前立法院厚生會著手設置「癌症新藥多元支持基金」，由立委吳玉琴協助統籌，癌症新藥多元支持基金分三小組討論，基金規模、經類來源、修法配套。預計明年1月10日將會對外公布基金初期規畫雛形。

蔡麗娟表示，基金僅能暫時協助有需要的癌友，根本的解決之道，仍需要政府介入協助。