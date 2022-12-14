快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前重點、資訊一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擴大給付都得等612天 癌新藥給付慢「癌症海嘯」恐來襲

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導

癌症新藥引進速度慢、健保給付速度也慢，已經在使用的藥物，已有研究發現可以用於不同的癌種，健保署的給付擴大規定改變，也平均要耗時612天，患者想嘗試使用，幾乎都得先扛下數十到數百萬的負債，有些無力支付醫藥費，只能等待生命流逝，立委王婉瑜、台灣癌症基金會、台灣教授協會等，今呼籲衛福部有義務照顧好國人健康，不該只管節流，不顧癌友需求。

根據衛福部統計，癌症去年奪走台灣超過5萬多條性命。癌症新藥的發展，使藥物費用愈來愈昂貴，但根據健保署今年新藥編列的預約約22.68億，上半年卻僅執行5％，會造成這樣的結果與台灣引進癌症新藥速度慢、給付慢有關。

台灣教授協會副會長陳俐甫批評，健保在考量財務之下，為了節流影響新藥預算執行率，使癌友要取得健保給付的創新治療上，變得難上加難。憲法保障人民的健康權，健保是政府強制納保的社會保險，不應只管節流、不顧癌友需要。

立法委員王婉諭表示，新藥價格不斐，不是每位癌友都能負擔，政府應介入協助，健保不該以一句「沒錢沒預算」輕鬆帶過，健保新藥預算執行率過低，健保改格不應該迴避，若不改革，癌友將面臨永無止盡的等待新藥的路途中，也將壓垮癌友家庭。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，以國內十大癌症之首肺癌來做指標，台灣肺癌患者五年存活率，遠低於日韓，且台灣肺癌患者確診時已經是晚期的比例高達六成，晚期肺癌患者多數不適合手術，而需要肺癌新藥協助，目前能享有的健保資源卻是少之又少。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，向衛福部多次倡議加速新藥引進以及加速給付速度，都被衛福部冷回。目前立法院厚生會著手設置「癌症新藥多元支持基金」，由立委吳玉琴協助統籌，癌症新藥多元支持基金分三小組討論，基金規模、經類來源、修法配套。預計明年1月10日將會對外公布基金初期規畫雛形。

蔡麗娟表示，基金僅能暫時協助有需要的癌友，根本的解決之道，仍需要政府介入協助。

健保 癌症 肺癌

延伸閱讀

檢討謝曉星性騷案 立委凍結原能會1047萬餘預算

2300萬戶政資料外洩上網兜售 立委要求行政院積極作為

2300萬筆戶政資料外洩 邱顯智、王婉諭要求政府說明

鄭文燦論文被撤道歉 立委管碧玲、王婉諭肯定面對態度

相關新聞

氣象戰延燒！和鄭明典是好友 彭啟明提4問題2建議

一場大陸冷氣團意外引爆「氣象戰」。氣象局長鄭明典今上午在臉書分享氣象局清晨6點的溫度分布圖，台北測站當時顯示為14.2度...

蛋價掀波 陳吉仲：台灣家庭消費支出遠比日本低

農委會主委陳吉仲今天回應媒體詢問台灣蛋價比日本貴時說，要回歸到一個家庭的消費支出，這樣來比較會更具體。他指出，台灣的消費...

合歡山這時段亮雪花符號 雪迷樂翻揪團上山追雪

受大陸冷氣團影響，氣象局預估，全台各地今、明兩日均有局部雨或短暫雨，高山有零星降雪機率，其中合歡山在今天的一周天氣預報中...

每年350萬人飽受膝關節疼痛 3原因使半數不願開刀

年齡增長，出現退化性關節炎比例增加，台灣膝關節退化的盛行率約15%，相當超過350萬人飽受膝關節退化疼痛之苦，嚴重者演變...

週末寒流到先濕後乾 中部以北低溫下探6度

氣象局今天表示，明、後天氣溫變化不大，但16日鋒面影響，全台有雨，17日水氣逐漸減少；週末寒流影響，17日濕冷、18日乾...

寒流潛在車禍因素增 高公局曝行車前保命SOP

根據中央氣象局預報，今年首波「寒流」將於周末襲台，北台更將出現4至6度低溫。高速公路局提醒，低溫易使車輛機件產生故障，行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。