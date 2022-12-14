核融合達1.5倍能量輸出 核能所估商轉發電仍須10年以上

美國核融合實驗發布重大突破，首度達成輸出能量大於輸入1.5倍，原能會核研所指出，未來核融合發電會愈來愈高，但目前各國尚在實驗階段，還未看到實際數據，未來商轉發電預估還需10年以上才有機會。

美國能源部昨發布核融合技術重大科學突破，位於加州的勞倫斯斯利佛摩國家實驗室首度達成「能量淨增益」（意即輸出能量大於輸入能量），約達150％，但實驗詳細數據及細節尚未完全公開。

核研所副所長李海光受訪指出，目前看來，核融合關鍵在於輸入能量與輸出能量多寡，150％代表「輸出是輸入的1.5倍」，以往輸入能量大於輸出，代表沒有發電效益；若輸出能量大於輸入愈高，代表將來走向核融合發電也會愈高。

李海光表示，目前國際上對於核融合電廠商轉時程有落差，因每個國家使用的核融合研究方式不同，歐俄等集結35國成立「歐洲聯合環狀反應爐」（ITER），投入5、600億歐元（近2兆台幣），盼2025年能進行電漿測試；美國使用的方式則不太一樣，目前國際仍在觀望，「並沒有明確哪一年有什麼結果出來」。

李海光說，但從目前研究成果可見進展速度愈來愈快，目前仍為研究階段，大家看到的只是核融合技術，從技術到發電還有一段時間，「最樂觀商轉時間絕對超過10年」；核融合最重要的核心科技為電漿物理，最前端雖為核融合，但低溫電漿可應用在許多地方如鋰電池、隔熱膜、半導體製程等。

李海光表示，核融合電廠與現有核能電廠為完全不同形態，不用處理放射性廢料，且燃料取之不盡，「畢竟地球用不完氫燃料」，且沒放射性問題。