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南投縣稽查抽驗食品安全 11月抽驗46件僅1件甜豆不合格
大陸冷氣團南下，民間習慣冬至進補，南投縣衛生局針對縣內超市、量販店、攤商及傳統市場等販售場所，依產品風險進行農藥殘留檢驗及動物用藥，今年年11月共計稽查28家，抽驗46件蔬果畜肉產品，檢驗結果45件皆合格，僅1件甜豆產品農藥殘留檢驗不符規定，經查供應商來源均為外縣市，已移請所轄縣市衛生局處辦。
衛生局長陳南松指出，持續加強市場端產品的稽查、抽驗、檢測及輔導，為維護民眾食用安全，針對市售畜肉、雞蛋及蔬果等食品，持續進行市場監測及抽驗，特別是農藥殘留1項，首重源頭管理，要求農民於養殖禽畜及栽種蔬果施用藥物時，應符合相關法令，以維護民眾健康及權益。
陳南松說，為減少攝入蔬菜之可能殘留農藥，建議民眾清洗蔬菜時應去除外葉，以水沖洗蔬菜根部，將泥沙清除，並將根部摘除，再用水浸泡10至20分鐘，以流動的自來水沖洗2至3遍，才能有效減少動物用藥及蔬果殘留農藥的問題。
同時，衛生局也重視食品安全，只有落實源頭管理監測及產地加強田間輔導農民於栽種時正確施用農藥外，也提醒民眾千萬不要購買違法屠宰的家禽，或來路不明的畜肉及其加工製品，應選購有「防檢局屠宰衛生合格」標誌的禽、畜肉產品。民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣衛生局服務專線049-2231994。
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