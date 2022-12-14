南投縣稽查抽驗食品安全 11月抽驗46件僅1件甜豆不合格

大陸冷氣團南下，民間習慣冬至進補，南投縣衛生局針對縣內超市、量販店、攤商及傳統市場等販售場所，依產品風險進行農藥殘留檢驗及動物用藥，今年年11月共計稽查28家，抽驗46件蔬果畜肉產品，檢驗結果45件皆合格，僅1件甜豆產品農藥殘留檢驗不符規定，經查供應商來源均為外縣市，已移請所轄縣市衛生局處辦。

衛生局長陳南松指出，持續加強市場端產品的稽查、抽驗、檢測及輔導，為維護民眾食用安全，針對市售畜肉、雞蛋及蔬果等食品，持續進行市場監測及抽驗，特別是農藥殘留1項，首重源頭管理，要求農民於養殖禽畜及栽種蔬果施用藥物時，應符合相關法令，以維護民眾健康及權益。

陳南松說，為減少攝入蔬菜之可能殘留農藥，建議民眾清洗蔬菜時應去除外葉，以水沖洗蔬菜根部，將泥沙清除，並將根部摘除，再用水浸泡10至20分鐘，以流動的自來水沖洗2至3遍，才能有效減少動物用藥及蔬果殘留農藥的問題。