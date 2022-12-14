快訊

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前重點、資訊一次看

疫情衝擊兒童早療創近3年最低 民團憂錯失黃金期

中央社／ 台北14日電

COVID-19疫情讓民眾減少出入醫療院所，據統計發現今年0至6歲兒童早療人次創近3年新低，伊甸基金會旗山早療中心主任許延安表示，發展遲緩童錯過黃金期，恐須花費10倍時間跟上成長。

根據世界衛生組織（WHO）統計，兒童發展遲緩的發生率約6%至8%，平均每15名兒童就有1名遲緩兒；在台灣，每年則平均有2萬名以上的兒童需要早療輔導，通報數相較10年前已成長6成，持續上升，顯示台灣慢飛天使正逐年增加。

許延安透過新聞稿提醒，現在台灣7成5的早療輔導由醫療院所提供，但因為近幾年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，民眾擔心感染，減少進出醫療院所。雖然伊甸基金會因應特殊時期也發展出遠端課程、教具包外送等服務，但兒童早療推進仍大受影響，今年度兒童早療人次呈近3年最低。

以伊甸基金會投入早期療育服務29年，每年協助超過2萬名發展遲緩兒童經驗分析，疫情所造成的延誤早療衝擊不容小覷，許延安提醒，如果錯過0至6歲兒童發展黃金期，須花費至少10倍的時間與心力才能改善，將對慢飛天使家庭造成更大的重擔。

提高國內慢飛天使提早接觸早療機會，伊甸基金會與亞培合作，發展出專為兒童設計的第一套觸覺發展教具書，輔助兒童早療課程中必要的感官刺激訓練，許延安說，觸覺發展書將成為慢飛天使早療計畫的一大助力。

許延安進一步說明，觸覺發展教具不只能滿足兒童探索外在環境的需求，也能促進大腦發展，訓練兒童的感覺統合能力，對於認知也有幫助，伊甸基金會規劃將書本發放至全台早療據點，持續在台灣不同角落，陪伴各個慢飛家庭踏出成長步伐。

疫情 COVID-19

延伸閱讀

忠孝西路明晚23時開放機車行駛 民團盼蔣萬安檢討時段

影／批法源不夠完善 民團呼籲政府重視障礙者民生需求

立院協商氣候法 民團重申6重點 爭議條文勿放水

教部曾發函禁止 民團揭多校仍讓學生輪值站路口導護

相關新聞

氣象戰延燒！和鄭明典是好友 彭啟明提4問題2建議

一場大陸冷氣團意外引爆「氣象戰」。氣象局長鄭明典今上午在臉書分享氣象局清晨6點的溫度分布圖，台北測站當時顯示為14.2度...

蛋價掀波 陳吉仲：台灣家庭消費支出遠比日本低

農委會主委陳吉仲今天回應媒體詢問台灣蛋價比日本貴時說，要回歸到一個家庭的消費支出，這樣來比較會更具體。他指出，台灣的消費...

合歡山這時段亮雪花符號 雪迷樂翻揪團上山追雪

受大陸冷氣團影響，氣象局預估，全台各地今、明兩日均有局部雨或短暫雨，高山有零星降雪機率，其中合歡山在今天的一周天氣預報中...

每年350萬人飽受膝關節疼痛 3原因使半數不願開刀

年齡增長，出現退化性關節炎比例增加，台灣膝關節退化的盛行率約15%，相當超過350萬人飽受膝關節退化疼痛之苦，嚴重者演變...

週末寒流到先濕後乾 中部以北低溫下探6度

氣象局今天表示，明、後天氣溫變化不大，但16日鋒面影響，全台有雨，17日水氣逐漸減少；週末寒流影響，17日濕冷、18日乾...

寒流潛在車禍因素增 高公局曝行車前保命SOP

根據中央氣象局預報，今年首波「寒流」將於周末襲台，北台更將出現4至6度低溫。高速公路局提醒，低溫易使車輛機件產生故障，行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。