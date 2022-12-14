疫情衝擊兒童早療創近3年最低 民團憂錯失黃金期

COVID-19疫情讓民眾減少出入醫療院所，據統計發現今年0至6歲兒童早療人次創近3年新低，伊甸基金會旗山早療中心主任許延安表示，發展遲緩童錯過黃金期，恐須花費10倍時間跟上成長。

根據世界衛生組織（WHO）統計，兒童發展遲緩的發生率約6%至8%，平均每15名兒童就有1名遲緩兒；在台灣，每年則平均有2萬名以上的兒童需要早療輔導，通報數相較10年前已成長6成，持續上升，顯示台灣慢飛天使正逐年增加。

許延安透過新聞稿提醒，現在台灣7成5的早療輔導由醫療院所提供，但因為近幾年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，民眾擔心感染，減少進出醫療院所。雖然伊甸基金會因應特殊時期也發展出遠端課程、教具包外送等服務，但兒童早療推進仍大受影響，今年度兒童早療人次呈近3年最低。

以伊甸基金會投入早期療育服務29年，每年協助超過2萬名發展遲緩兒童經驗分析，疫情所造成的延誤早療衝擊不容小覷，許延安提醒，如果錯過0至6歲兒童發展黃金期，須花費至少10倍的時間與心力才能改善，將對慢飛天使家庭造成更大的重擔。

提高國內慢飛天使提早接觸早療機會，伊甸基金會與亞培合作，發展出專為兒童設計的第一套觸覺發展教具書，輔助兒童早療課程中必要的感官刺激訓練，許延安說，觸覺發展書將成為慢飛天使早療計畫的一大助力。

許延安進一步說明，觸覺發展教具不只能滿足兒童探索外在環境的需求，也能促進大腦發展，訓練兒童的感覺統合能力，對於認知也有幫助，伊甸基金會規劃將書本發放至全台早療據點，持續在台灣不同角落，陪伴各個慢飛家庭踏出成長步伐。