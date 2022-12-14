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嘉義冬景 阿里山楓紅雲瀑琉璃光 鰲鼓布袋賞候鳥嘗鮮蚵
嘉義冬季限定美景登場！嘉縣文觀局今天推薦遊客來嘉賞冬季4大美景，有阿里山夢幻楓葉紅、茶園山景雲瀑秀、人間仙境琉璃光及遠從北方來作客的候鳥季，一趟旅成能欣賞4種絕嘉風景。
阿里山森林遊樂區楓紅襯著日出、雲海、山景及森林，與森鐵列車紅相映，堪稱「獨嘉楓景」，吸引國內外遊客上山賞楓紅；可遇不可求的阿里山茶園壯闊山景雲瀑秀，能讓見此大景遊客終身難忘。
宛如人間仙境的琉璃光，吸引攝影行家等待捕捉透光七彩的色澤大景；秋冬候鳥季在東石鰲鼓濕地與布袋鹽田濕地，保育鳥類陸續訪台過冬，鰲鼓可以觀賞到成群候鳥，而今年的布袋更是迎來大批的黑面琵鷺。
縣長翁章梁表示，嘉義一年四季美景各有特色，冬季嘉義山區10月至隔年3、4月之間，正是看雲瀑琉璃光的好時機；阿里山楓葉開始轉紅上演變色秀，於森林遊樂區內搭配阿里山獨有的日出、雲海及山景，絕對是最佳楓景。
海區部分，翁章梁說，嘉義的海區就是鳥類的度假天堂，東石鰲鼓濕地跟布袋鹽田濕地，很適合爸媽帶小朋友一同賞鳥；推薦遊客到東石不忘體驗品嘗吃「烤鮮蚵」，不僅產地直送，鮮度十足，CP值更是划算。
文觀局長許有仁表示，嘉義正舉辦「高山茶都-茶‧時尚」博茶會，展期即日起到12月18日，地點在中埔鄉農會金蘭辦事處，今年以茶與時尚、潮流等進行跨界展出，顛覆對茶的想像；許有仁提醒，遊客到石棹欣賞琉璃光時，可將車輛停放在石棹資訊站，漫步走到琉璃光觀賞點，共同維護賞景環境。
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