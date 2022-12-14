冷氣團引爆「氣象戰」彭啟明怒問鄭明典改標準應溝通

受到東北季風影響，台北測站今上午測到14度低溫，已達到大陸冷氣團的標準。不過這波「大陸冷氣團」卻也引發氣象專家學者之戰。氣象局長鄭明典今上午在臉書分享氣象局清晨6點的溫度分布圖，台北測站當時顯示為14.2度，鄭明典則在臉書上表示，新制用四捨五入，已達大陸冷氣團，還提醒民眾，很快會有寒流，請注意保暖。

不過鄭明典的發文，卻引來天氣風險總經理彭啟明留言「要改的時候，是否能和氣象界多溝通，不是單一來決定！」。

對此，氣象局表示，早在今年年初就調整大陸冷氣團、強烈冷氣團以及寒流的標準，統一都是用四捨五入的方式，不過當時調整後，就沒有再遇到比較強烈的冷空氣，因此民間可能沒有注意到。