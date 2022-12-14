聽新聞
test
0:00 / 0:00
冷氣團引爆「氣象戰」彭啟明怒問鄭明典改標準應溝通
受到東北季風影響，台北測站今上午測到14度低溫，已達到大陸冷氣團的標準。不過這波「大陸冷氣團」卻也引發氣象專家學者之戰。氣象局長鄭明典今上午在臉書分享氣象局清晨6點的溫度分布圖，台北測站當時顯示為14.2度，鄭明典則在臉書上表示，新制用四捨五入，已達大陸冷氣團，還提醒民眾，很快會有寒流，請注意保暖。
不過鄭明典的發文，卻引來天氣風險總經理彭啟明留言「要改的時候，是否能和氣象界多溝通，不是單一來決定！」。
對此，氣象局表示，早在今年年初就調整大陸冷氣團、強烈冷氣團以及寒流的標準，統一都是用四捨五入的方式，不過當時調整後，就沒有再遇到比較強烈的冷空氣，因此民間可能沒有注意到。
至於為什麼會做調整？氣象局表示，主要是因為溫度量測本來就會受到外部影響而有誤差，考量四捨五入都是在誤差範圍之內，且都是用整數來呈現冷空氣強度，因此做調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言