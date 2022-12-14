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冷氣團引爆「氣象戰」彭啟明怒問鄭明典改標準應溝通

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局長鄭明典今上午在臉書分享氣象局清晨6點的溫度分布圖，台北測站當時顯示為14.2度，鄭明典則在臉書上表示，新制用四捨五入，已達大陸冷氣團。圖／擷取自鄭明典臉書
氣象局長鄭明典今上午在臉書分享氣象局清晨6點的溫度分布圖，台北測站當時顯示為14.2度，鄭明典則在臉書上表示，新制用四捨五入，已達大陸冷氣團。圖／擷取自鄭明典臉書

受到東北季風影響，台北測站今上午測到14度低溫，已達到大陸冷氣團的標準。不過這波「大陸冷氣團」卻也引發氣象專家學者之戰。氣象局鄭明典今上午在臉書分享氣象局清晨6點的溫度分布圖，台北測站當時顯示為14.2度，鄭明典則在臉書上表示，新制用四捨五入，已達大陸冷氣團，還提醒民眾，很快會有寒流，請注意保暖。

不過鄭明典的發文，卻引來天氣風險總經理彭啟明留言「要改的時候，是否能和氣象界多溝通，不是單一來決定！」。

對此，氣象局表示，早在今年年初就調整大陸冷氣團、強烈冷氣團以及寒流的標準，統一都是用四捨五入的方式，不過當時調整後，就沒有再遇到比較強烈的冷空氣，因此民間可能沒有注意到。

至於為什麼會做調整？氣象局表示，主要是因為溫度量測本來就會受到外部影響而有誤差，考量四捨五入都是在誤差範圍之內，且都是用整數來呈現冷空氣強度，因此做調整。

鄭明典的發文，卻引來天氣風險總經理彭啟明留言「要改的時候，是否能和氣象界多溝通，不是單一來決定！」。圖／擷取自鄭明典臉書
鄭明典的發文，卻引來天氣風險總經理彭啟明留言「要改的時候，是否能和氣象界多溝通，不是單一來決定！」。圖／擷取自鄭明典臉書

冷氣團 氣象局 鄭明典

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