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南科小心！台南新市區再添一例境外移入登革熱病例

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南新市區再添一例境外移入登革熱病例，衛生局防疫人員在住家附近噴灑除蚊藥劑。圖／衛生局提供
台南新市區再添一例境外移入登革熱病例，衛生局防疫人員在住家附近噴灑除蚊藥劑。圖／衛生局提供

雖然天氣變冷，但台南市仍然新增1例境外移入登革熱病例，台南市政府衛生局表示，由於部分症狀與新冠肺炎相似，可能會被忽略，但目前仍然有造成社區傳染的風險，請前往新東南亞地區民眾留意。

衛生局表示，台南市12月13日新增1例境外移入登革熱病例，為新市區新市里40餘歲男性，於11月18日起至12月2日至越南探親，12月2日返台，高雄小港機場入境，搭乘大眾運輸工具返回住處。

12月7日起出現全身痠痛、腹脹及倦怠不適等症狀，分別於12月7日至9日間多次至診所就醫，因症狀不明顯，診所開立藥物舒緩，惟症狀未改善，於12日至安南醫院就診時進行登革熱NS1快篩結果呈現陽性，由醫院通報，並於昨天檢驗確診感染登革熱，目前個案住院治療中。

同住者無疑似症狀，為防範疫情擴散，衛生局已前往個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作。 　　

衛生局表示，依衛生福利部疾病管制署資料顯示，國內今年截至目前已有60例登革熱境外移入病例，感染國家主要來自越南、印尼及菲律賓等東南亞國家為多，本土病例也累計達20例，分別為高雄市18例及台中市2例，隨著我國邊境管制及檢疫措施逐步放寬，對於社區之感染登革熱風險更為提升，故防治上必須更加謹慎。

登革熱防治中心主任許以霖表示，典型登革熱之潛伏期約為3到14天，通常為4到7天，於發病前1天至發病後5天皆屬病毒血症期，有傳染風險，因登革熱部分症狀與COVID-19相似，請民眾留意自身健康情況，如有規畫至東南亞、南亞國家旅遊或探親，請於出遊前做好防蚊措施。

塗抹衛生福利部核可的防蚊藥品，長時間在戶外活動時，建議穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬；出國前做好居家環境積水容器清除及倒置，返國後14日內，應密切留意自身健康情況。

如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀，勿自行服藥請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，也籲請各位醫師對於出現疑似症狀之就診民眾，需將TOCC(旅遊史、職業、接觸史、群聚)列入問診項目，如具登革熱流行地區旅遊史，除考量可能為COVID-19外，亦請適時使用登革熱NS1快篩試劑及通報，縮短登革熱隱藏期並採取相關防疫行動，避免境外移入病例的病毒於社區中擴散而導致本土病例發生。 　　

衛生局表示，相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心http://bit.ly/3xHfuzL或06-3366366防疫專線。

台南新市區再添一例境外移入登革熱病例，衛生局防疫人員在住家附近噴灑除蚊藥劑。圖／衛生局提供
台南新市區再添一例境外移入登革熱病例，衛生局防疫人員在住家附近噴灑除蚊藥劑。圖／衛生局提供

登革熱 衛生局 台南

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