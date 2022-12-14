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43歲大齡女子中醫調理 喜誕龍鳳胎今回診所切蛋糕

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
天寶中醫診所院長醫師林襄穎(左)治療不孕患者傅小姐，使她順利產下龍鳳胎，今天上午，夫妻倆與小寶寶開心到診所與林醫師合影。記者林佩均／攝影
天寶中醫診所院長醫師林襄穎(左)治療不孕患者傅小姐，使她順利產下龍鳳胎，今天上午，夫妻倆與小寶寶開心到診所與林醫師合影。記者林佩均／攝影

43歲女性不但順利懷孕，還是龍鳳胎！天寶中醫診所院長醫師林襄穎治療不孕患者傅小姐，使傅小姐順利懷上一對龍鳳胎並平安生產，小寶寶已經3個月大；今天上午，夫妻倆帶著小寶寶到診所與林醫師合影，切蛋糕慶祝，診所內相當溫馨。

台中市豐原區天寶中醫診所院長林襄穎分享，傅小姐40歲懷第一胎也是她來調理的。當時傅小姐有傳宗接代的壓力，經中藥調理順利懷孕且產下一位可愛女寶寶。

傅小姐分享，這次再找林醫師幫忙，本想替長女添個弟妹作伴，沒想到懷了龍鳳胎，全家都相當開心。

林襄穎指出，傅小姐是中醫所謂腎陰陽兩虛體質，是許多女性不孕患者常見體質，再加上傅小姐已43歲，卵子品質老化，且卵子庫存量（AMH指數）也偏低，想要懷孕必須用滋腎陰，補腎陽中藥包括：熟地黃、山藥、山茱萸、菟絲子、巴戟天、枸杞子、肉蓯蓉等。

林襄穎表示，女性35歲之前最適合也最容易懷孕。但現代社會女性晚婚，有的人則是第二春，這些患者通常年齡40歲以上，想要懷孕就必須加倍努力認真配合服用中藥，所以40歲以上的不孕患者，包括晚婚、第二春、卵子庫存量太低、做試管卵數太少甚至根本取不到卵等，都可尋求中醫協助。

林襄穎呼籲，高齡想懷孕的女性們，不要悲觀，勿再遲疑，盡快尋求專業治療，不論中醫或西醫都很好，把握時間治療。且女性生育能力往往超乎預期，千萬不要看輕自己，應樂觀積極配合治療。

懷孕 中醫 患者

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