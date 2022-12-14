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入冬首波冷氣團今報到 周六寒流來襲
入冬後的首波冷氣團今天報到，加上水氣增多，北台灣感受濕冷。預計首波寒流將於周末來襲，氣溫有機會驟降至10度以下，北部空曠及沿海地區可能會出現7度左右低溫。下周一寒流減弱，氣溫才會逐漸回升。
受大陸冷氣團影響，今天中部以北及東北部氣溫下降明顯，迎風面的北部及東半部有局部雨，尤其基隆、北海岸、東北部及大台北地區有較大雨勢，中部偶有局部短暫雨，南部則為晴時多雲天氣。清晨平地最低溫出現在新北石門區僅11.9度，而北部平均低溫降至14、15度，中南部及花東地區為16至18度，南部則達27度左右。周五鋒面通過，降雨範圍擴大，不僅中部以北、東半部有雨，南部也會有局部短暫雨。
入冬後的首波寒流將在周六來襲，屆時北台灣氣溫將下探10度以下，且愈晚愈冷。不過冷氣團短暫滯留兩天，預計下周一白天起寒流遠離，氣溫才會逐漸回升。
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