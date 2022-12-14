靈鷲山兔年春聯 心道法師墨寶「智透太平 德貫乾坤」

癸卯兔年就將來臨，靈鷲山開山住持心道法師親題墨寶「智透太平，德貫乾坤」，祝福民眾過個智慧通透、充滿道德的太平年；他指出，近年世事紛擾，唯有通透明朗的智慧，才能有無盡的愛心並達到和平。春聯即日起可至靈鷲山多據點免費索取，數量有限，送完為止。

靈鷲山指出，近年世事紛擾，戰爭未歇，地球不平安，疫情暫歇，通膨陰霾卻影響民眾生活、社會經濟，因此在歲末年終之際展望2023年，靈鷲山印製兔年春聯「智透太平，德貫乾坤」與大眾結緣，傳遞滿滿的祝福與感恩，迎接太平富足的兔年；「透」是取自兔的台語諧音，別具創意。

心道法師表示，世界是和平的，社會是和諧的，唯有通透明朗的智慧，才會有無盡的愛心，有了愛心就可以達到和平。只要大家生起和平的智慧，就能將道德推動到整個國家社會。

心道法師期許，兔年時大家都有無盡的智慧，內心生起和平的理念，透脫出愛，沒有仇恨、沒有對立，希望道德的活水灌溉到日常生活中，推動到每一個角落，從個人、家庭到社會與國家，心心念念用道德做和平的事情，達到和諧太平。

心道法師解釋，要有智慧，以愛心作為對萬物的一種慈悲，多元共生、相依共存；常常要看到萬物是同根同源，彼此都用靈性的愛，澆灌世間萬物，讓他們能夠得到溫暖、得到滋養，得到生命的喜悅。

心道法師說，德就是「尊重每一個存在的價值」、「包容存在的空間」、「共同呈現成果分享的世界」；德能服人，要能夠充塞天地，就會太平。而博愛就是德貫乾坤的展現。

靈鷲山表示，今年春聯底圖印有5個「五輪塔」，代表宇宙萬物生成的「地、水、火、風、空」5大元素；如心道法師曾說，輪就是輪圓具足的意思，五輪表示如來的功德是圓滿無缺的，而五大也就是法界的本質。