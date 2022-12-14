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無法改善眼酸 健喬B12眼藥水主成分不足48000瓶下架

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
''健喬''維生素 B12 眼藥水 0.02％-外盒。圖／食藥署提供
''健喬''維生素 B12 眼藥水 0.02％-外盒。圖／食藥署提供

食藥署今發布藥品第二級回收警訊，為「健喬信元醫藥生技股份有限公司」生產的「健喬維生素 B12 眼藥水0.02%」。廠商於第12個月的安定試驗中，發現主成分含量不足故主動通報，食藥署下令回收1批號、4萬8000瓶，限期明年1月7日前完成作業。

本次回收的「"健喬" 維生素 B12 眼藥水 0.02% VITAMIN B12 EYE DROPS 0.02% (CYANOCOBALAMIN) "SYNMOSA"」主成分為CYANOCOBALAMINE (1% SPRAY DRIED)，主要用於改善眼睛疲勞、酸澀。食藥署藥品組科長洪國登表示，「健喬維生素 B12 眼藥水0.02%」效期為2年，主成分B12依規格要在95%至115%之間，本次廠商在第12個月的安定性試驗中就發現，主成分已略低於95%。

洪國登說明，目前廠商仍在釐清確切原因，由於其他批號的眼藥水檢驗後都沒有出現相同的情形，因此仍待調查釐清，該業者過去幾年也沒有藥品回收紀錄。

本次回收批號為「YE005」一批，數量約4萬8000瓶左右。洪國登表示，該藥品為指示藥，因此沒辦法從健保使用量來得知市佔率，B12成分也用於舒緩眼睛疲勞，非治療疾病用途，主成分略低，不至於對人體健康造成風險。

食藥署已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。民眾若對使用之藥品有任何疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品。

食藥署 健保 生技

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