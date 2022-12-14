腦霧竟然只排第二！確診康復後可能的10大症狀 用APP就能自我檢測

熱議確診康復症狀有哪些？

進入後疫情時代，許多國家已經開放國門、恢復正常生活，截至目前為止全球已累積確診人數超過6億人，多數人感染新冠肺炎後順利痊癒，不過卻有部分民眾苦於康復後產生的「後遺症」，網路上也經常有網友討論，自己從確診到快篩陰性後，仍然出現久咳不癒、頭痛、注意力不集中、腦霧等症狀。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網友熱議「十大常見確診康復後遺症」，小編也會教你使用「數位照護Note APP」、「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」，不僅確診者可以輕鬆進行染疫後健康管理，也能了解自身疾病風險，趕快一起看下去吧～

image source:示意圖／pexels

No.1 身體疲倦

身體疲倦是確診康復後的症狀之一，不少人甚至出現類似慢性疲勞症候群，日常生活中不明原因感到疲勞或身體不適，或只是做非常輕度的運動也會感到疲倦、需要休息，還有康復者反應連滑手機20分鐘都會出現力不從心的「疲倦感」。受疲倦困擾的網友表示，「體力明顯變差」、「懶懶的，沒活力」、「長期下來真的會連帶影響心情，身心都很累」、「人很疲倦，連慢走都喘」。

身體疲倦、容易累的徵狀，是不論輕症或中重症患者都可能得到的康復後遺症，醫師建議可以透過規律運動，例如快走增加體力，好的睡眠品質也有助於改善疲倦症狀。

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No.2 腦霧

常見的新冠後遺症之一，許多康復者表示受到「腦霧」困擾。腦霧（brain fog）是一種大腦運作出問題的神經症狀，如同大腦困在迷霧一般，會有思考、專注力、理解力、記憶力下降等症狀。不過腦霧在醫學上不是疾病，有些人會自行痊癒，醫師建議，可以透過回歸健康生活來改善腦霧狀況，例如充足睡眠、多喝水、規律運動等。

網友反應深受腦霧影響，「真的很健忘」、「常常拿出手機下一秒就忘記自己要幹嘛」、「感覺思緒不集中，腦袋鈍鈍的」。

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No.3 咳嗽

許多人在感染新冠肺炎時，就會出現喉嚨疼痛、劇烈咳嗽的症狀，不舒服程度非常惱人，甚至在康復後仍會有喉嚨癢、久咳不癒等情形。身為小兒科醫師的YouTuber蒼藍鴿就曾指出，像是「滔滔不絕時想咳嗽」、「晚上躺著或睡覺時特別想要咳嗽」，這些都屬於「敏感型咳嗽」，是感染後常見的現象。

不少網友表示，「講比較多話的時候，有點像換氣不足，會咳嗽」、「吸氣說話都會想咳」、「已經確診一個月了還是會咳到肺裡的感覺，在診所看半個月治療完全無效，直接幫我轉大醫院的長新冠門診了」。

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No.4.失眠、睡眠障礙

確診康復後不少人反應會出現失眠、睡眠障礙情形，因冠狀病毒入侵人體時，可能會影養大腦的睡眠中樞，導致有睡眠異常的狀況。另外有醫師指出，因為長時間居家隔離，使得日照不足，影響大腦分泌褪黑激素，也是失眠的原因之一。可以透過調整作息、多出門、減少使用3Ｃ產品等，來改善失眠後遺症。

受到失眠困擾的網友紛紛表示，「快失眠一個月了，很常早上才睡覺」、「症狀都康復了，但是我會失眠」、「我平常都能睡8小時以上不中斷，自從前幾天確診後只睡4小時就會醒，然後就睡不著了」。

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No.5.胸悶、胸痛

感染新冠肺炎後痊癒，除了一些常見呼吸道症狀之外，還會有胸悶、胸痛的不適反應，症狀嚴重的人甚至會胸痛、胸悶到缺氧、呼吸困難。醫師指出，確診康復後，可能會出現新冠肺炎長期綜合症，這些症狀包含胸悶、胸痛，若持續超過2個月，建議就醫檢查健康狀況。

康復後仍有胸口不適等症狀的網友透露，「我覺得後遺症是讓我體力整個大不如前，容易感到胸悶跟疲憊」、「康復後雖然比較少咳嗽，常常有胸悶的感覺」、「有時咳太大力，胸口會有悶痛感，有種很不舒服的壓迫感」。

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No.6.呼吸困難

確診康復後除了出現胸悶、胸痛的後遺症，有些人嚴重則會產生呼吸不順的反應。新冠肺炎致使的呼吸道症狀像是咳嗽、呼吸困難，都對日常生活帶來諸多不便，部分新冠肺炎痊癒者反映會有持續咳嗽、胸悶，導致呼吸困難的狀況。

有網友在確診康復後表示，「確診康復後會呼吸不順，看醫生後每天都要用氣喘藥」、「常常都覺得換氣不順，突然就沒有辦法呼吸的感覺」、「康復一週，有時還是會咳到呼吸困難」。

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No.7.頭痛

頭痛或偏頭痛也是長新冠的主要症狀之一，有些民眾是在確診康復後出現頭痛狀況，也有人是本身就有偏頭痛疾病，在染疫後增加偏頭痛的發作次數。有些人反應吃了止痛藥也沒有顯著效果，醫師體醒，若有長時間頭痛問題建議就醫釐清。

染疫康復後受到頭痛困擾的網友透露，「反覆頭痛，幾乎一天十幾次」、「本來就有偏頭痛，確診後感覺更嚴重了」、「現在吃止痛藥都沒用，感覺稍微疲勞就會頭痛」。

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No.8.心悸、易喘

常見新冠肺炎後遺症除了呼吸道症狀，還可能併發胸悶、心悸、喘等。有些患者在確診後感到心臟加速，少數人是原先就有心臟疾病，大部分康復者則是過去都沒有心臟不適的情況，這類的健康問題稱之為「確診後心悸症候群」或「新冠後心搏過速症候群」。醫師指出，如果染疫後發生心悸或胸部不適，需就醫診治，排除是否為嚴重心臟疾病，以免耽誤治療黃金時間。

有心悸後遺症的網友表示，「心跳會突然很大力很快、容易喘」、「一整天都覺心臟悶悶的很不舒服」、「一直胸悶、心臟跳很大力很不舒服」。

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No.9.嗅味覺異常

越來越多民眾感染新冠肺炎痊癒，還是受到長新冠症狀的影響，有人在確診時出現嗅覺或味覺異常，直到染疫許久仍沒有恢復，「食不知味」讓人相當困擾。嗅味覺障礙包含嗅覺喪失、減退、錯亂，除了嚐不到酸甜苦鹹，香味入鼻也變臭味。醫師解釋，染疫康復後出現嗅味覺異常，多半會在3到4周後自行痊癒，也有人持續症狀長達一年。

網友表示，「鼻子完全聞不到味道，很濃的香水、精油、芥末，完全都聞不到」、「確診後吃螺螄粉變沒味道」、「喝柳丁青茶喝起來像喝樟腦丸的味道…」

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No.10.憂鬱、焦慮

每個人確診新冠肺炎的症狀不盡相同，有些人飽受生病時帶來的嚴重不適反應，也有人在康復後出現後遺症，例如全身疲勞、頭痛、失眠等，或是擔心仍會再次感染，讓不少確診患者在康復後陷入憂鬱的情緒中。

確診新冠肺炎痊癒卻感到憂鬱的網友分享，「自己是因為失眠的關係，才變的每天心情都很煩躁，也很憂鬱，後來是靠運動才慢慢變好的」、「焦慮失眠的狀況從確診後就一直持續」、「當時確診很不舒服，真的擔心家中老人確診」、「很害怕二次確診，有點恐慌」。

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在家用APP就能做好健康管理！

受到新冠肺炎後遺症影響，民眾若是想要隨時檢測健康狀況，不妨利用手機APP，簡單又便利就能管理健康。

例如因應新冠疫情開發的「數位照護Note」APP，因爲有介接健康存摺SDK，使用「全民健保行動快易通｜健康存摺」的民眾，只要同意「匯入健康存摺紀錄」，並填寫簡易問卷，APP可幫助評估染疫後的恢復程度，並且提供不同的健康資訊參考，可以跟著做運動鍛練，或管理壓力與焦慮情緒等，來輔助確診康復者的健康管理。

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「全民健保行動快易通｜健康存摺」是中央健康保險署開發的APP，不僅提供民眾查詢健保就醫的資訊，專家根據台灣健保資料庫的資料，發展出「肝癌風險預測」、「末期腎病評估」、「心血管疾病評估模式」，內建在個人健康存摺中，民眾只要輸入檢驗數值，就可以了解自身疾病風險與管理健康。若想了解其他與健康存摺介接的健康管理類或醫院類APP，也可以從健保署官網健康存摺SDK專區找到：

https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=082BBCD342D4EB7A&topn=5FE8C9FEAE863B46

image source:健保署網站

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年10月19日至2022年10月18日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『十大常見確診康復後遺症』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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