首波「強化版寒流」急凍6度襲全台 醫示警「3大猝死時機」：1動作絕對保命
今年入冬首波「強化版寒流」周六報到，全台都會有感，胸腔暨重症專科醫師黃軒特別示警「3大猝死時機」提醒民眾注意。他解釋，冬天，如果房間內，溫度沒有維持在18-20°C左右，或兩房間溫差> 5°C，「脫光衣服、洗澡前後、睡眠當中」，這三種情況都容易造成猝死。
黃軒醫師在臉書指出，寒流來，很多民眾猝死不是死在床上、就是倒在浴室旁或房間內，因為當房間內的溫度下降，人的身體也跟著寒流急速變化中。
他引用研究表示，「當房間每下降10°C，血壓上升高8.2 mmHg，你繼續沉睡下去，一直到心臟血管也縮緊，心臟一時負荷不來，然後身體就可能死翹翹了…」
另一研究也指出，「每當你的房間 溫度每下降1°C，你猝死的機會會昇高5.6%」，「而你那時也在睡，不會知道的。」
此外，當室內溫度一直變冷，身體刺激交感神經系統興奮性增高，體內兒苯酚胺分泌增多，會使人的身體血管收縮，血管內血液濃稠度增加了。醫學研究抽血証明，「身體如果一直處在冷環境，就容易產生血栓。」
黃軒說，很多救護車，冬天都會在0500-0700am出動，不是因為病人剛猝死，而是猝死，可能已經是一陣子了，只是那是大家起床時間，才被家人發現死了。
因此他提醒，大家真的要注意保暖，而且「別忘了，除了替自己保暖，也得替自己房間保暖。」
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