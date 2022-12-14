大陸禁台農水產食品 陳吉仲：國內認知作戰情況嚴重

大陸陸續禁台農水產、食品輸入，近日在野黨立委紛紛批政府無作為，農委會主委陳吉仲今出席立院委員會聯席會前受訪表示，大陸海關總署未通知我方，直接在網站上暫停進口，沒有事前通知，業者和政府都是上網看到才知道，並且繼續將矛頭指向國內認知作戰情況嚴重。

陳吉仲表示，12月8日到10日我方都沒有接到大陸任何通知，對方直接在網站上暫停輸入，他並指台灣認知作戰情況嚴重，明明有輔導業者送件，也說政府沒送件，農委會有必要把事實說明清楚，會將重點放在是否影響國內水產業者，確保農漁民權益不受影響。