大陸禁台農水產食品 陳吉仲：國內認知作戰情況嚴重
大陸陸續禁台農水產、食品輸入，近日在野黨立委紛紛批政府無作為，農委會主委陳吉仲今出席立院委員會聯席會前受訪表示，大陸海關總署未通知我方，直接在網站上暫停進口，沒有事前通知，業者和政府都是上網看到才知道，並且繼續將矛頭指向國內認知作戰情況嚴重。
陳吉仲表示，12月8日到10日我方都沒有接到大陸任何通知，對方直接在網站上暫停輸入，他並指台灣認知作戰情況嚴重，明明有輔導業者送件，也說政府沒送件，農委會有必要把事實說明清楚，會將重點放在是否影響國內水產業者，確保農漁民權益不受影響。
陳吉仲說，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌第一時間就要求農委會提出相關措施，針對受影響的水產品提出內外銷、加工凍儲措施，上週末已和高雄、屏東等地遠洋漁業、養殖漁民等單位溝通，擬定相關辦法，昨天獲行政院同意，近日將全面啟動相關促銷辦法並對外說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言