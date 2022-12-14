寒流來襲農漁拉緊報 學者示警：這些區域魚塭加強防護

入冬以來最強冷氣團周末報到，北部、宜蘭不排除周六晚間到周日清晨，低溫下探7到8度；中央氣象局從上周就開始示警，體質最弱的農漁畜整備好了嗎？畜牧業者表示，就跟人一樣，盡可能保暖；而養殖魚塭這幾天開始陸續捕撈，減少寒害受損。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，以虱目魚為例，這幾天大家就開始搶撈，避免血本無歸，剛凍傷撈起來還可以，送加工廠只能做魚鬆，但差一些的就沒人要；包括魚塭北側搭蓋防風棚、加強越冬溝保溫防寒加溫設備、增加高溫水源等等，都是可以做的防寒措施。

他表示，虱目魚主要產區在嘉義、台南與彌陀，純虱目魚深池養殖，只要防護得宜，就能減少寒害損失；但中部地區有許多虱目魚混養文蛤池，池淺較難抗低溫，歷年虱目魚池受災都屬這類型；主要混養範圍在彰化、雲林、嘉義等地；文蛤池的虱目魚是工作魚用，非主要的漁獲；但今年虱目魚價格大好，文蛤池普遍加大放養量，造成池底惡化，文蛤大量死亡，本來想靠虱目魚也收穫入帳的業者，如今面對寒流來襲，恐怕不樂觀。

台中養雞協會理事長陳佑澈表示，以家禽飼養來說，保溫傘(類似鍋蓋的保溫器具)、熱風機等各種形式的設備很多，也有人會調整飼料，如同天冷人類吃的熱量高些；環境保持通風，避免雞場阿摩尼亞濃度過高，造成疫病孳生，對雞來說，盡力維持20度左右最為舒適。

某設備業者表示，他通常在夏天通知畜牧業者，夏天應該下訂單，但大多數的業者，都只會在寒流來襲前詢問、找設備，會想要賭賭看「或許今年不冷」；以他觀察，中部以北冬季天冷下雨時間較長，因此畜牧業者多較謹慎；但彰化以南，雖為畜牧業重鎮，但因為冷的時間沒這麼長，不見得願意投資設備。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，唯一能做的就是加強保溫，寒流來襲養豬業者非做不可，若不做，豬會冷緊迫、養不好，會造成採食下降、增重降低，腸胃道致病細菌容易滋生而造成豬隻死亡；管理屬於個人行為，寒流來臨前整備不可少。