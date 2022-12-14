1-10月1447.4萬旅客人次，四個必遊國家公園出列

主計總處公布國情統計，國家（自然）公園遊憩據點旅客人次，於111年1-10月達到1447.4萬人次，已超越去年全年總量，較上年同期增32.2％，主要受國旅補助及防疫措施逐步放寬帶動所致；各個國家公園中，又以陽明山、太魯閣、墾丁及壽山四座國家公園旅客人次最多。

主計總處表示，根據內政部統計，近3年國家（自然）公園遊憩據點旅客人次，受疫情影響逐年遞減，自108年2160.7萬人次，降至109年1771.7萬人次（年減18.0％）及110年1335.7萬人次（年減24.6％）；111年1-10月1447.4萬人次，已超越去年全年總量，較上年同期增32.2％，主要受國旅補助及防疫措施逐步放寬帶動所致。

依國家公園別觀察，今年1-10月以到訪陽明山國家公園473.4萬人次(占32.7％)最多，年增56.9％，其次為太魯閣國家公園231.8萬人次（占16.0％），年增16.9％，墾丁及壽山國家公園各216.9萬人次（占15％）及195.6萬人次（占13.5％），分別年增38.2％及8.8％，四者合占整體7成7。

今年1-10月進入國家（自然）公園遊憩據點車輛（不含公車及遊園車）計237.9萬輛次，較上年同期增20.5％，依車種別觀察，以「小型車」177.4萬輛次最多，占整體7成5，年增20.3％，「機車」及「中、大型車」分別為42.0萬輛次（占17.6％）及18.5萬輛次（占7.8％），亦各年增21.2％、20.6％。