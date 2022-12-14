快訊

被爆4度結婚公務員女友　高國華怒否認「現在單身沒有結婚」　

佳德鳳梨酥當年怎竄紅？網憶「2關鍵」馬英九是推手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1-10月1447.4萬旅客人次，四個必遊國家公園出列

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處公布國情統計，國家（自然）公園遊憩據點旅客人次，於111年1-10月達到1447.4萬人次，已超越去年全年總量，較上年同期增32.2％，主要受國旅補助及防疫措施逐步放寬帶動所致；各個國家公園中，又以陽明山、太魯閣、墾丁及壽山四座國家公園旅客人次最多。

主計總處表示，根據內政部統計，近3年國家（自然）公園遊憩據點旅客人次，受疫情影響逐年遞減，自108年2160.7萬人次，降至109年1771.7萬人次（年減18.0％）及110年1335.7萬人次（年減24.6％）；111年1-10月1447.4萬人次，已超越去年全年總量，較上年同期增32.2％，主要受國旅補助及防疫措施逐步放寬帶動所致。

依國家公園別觀察，今年1-10月以到訪陽明山國家公園473.4萬人次(占32.7％)最多，年增56.9％，其次為太魯閣國家公園231.8萬人次（占16.0％），年增16.9％，墾丁及壽山國家公園各216.9萬人次（占15％）及195.6萬人次（占13.5％），分別年增38.2％及8.8％，四者合占整體7成7。

今年1-10月進入國家（自然）公園遊憩據點車輛（不含公車及遊園車）計237.9萬輛次，較上年同期增20.5％，依車種別觀察，以「小型車」177.4萬輛次最多，占整體7成5，年增20.3％，「機車」及「中、大型車」分別為42.0萬輛次（占17.6％）及18.5萬輛次（占7.8％），亦各年增21.2％、20.6％。

太魯閣國家公園 國旅補助

延伸閱讀

防疫險理賠 單周暴增百億

澆不熄防疫險理賠海嘯？單周暴增百億 金管會曝3大原因

中國11處自然保護地 入選世界綠色名錄

一次滿足送夕陽、瘋跨年、迎曙光 墾丁元旦連假掀搶房熱

相關新聞

1-10月1447.4萬旅客人次，四個必遊國家公園出列

主計總處公布國情統計，國家（自然）公園遊憩據點旅客人次，於111年1-10月達到1447.4萬人次，已超越去年全年總量，...

無法改善眼酸 健喬B12眼藥水主成分不足48000瓶下架

食藥署今發布藥品第二級回收警訊，為「健喬信元醫藥生技股份有限公司」生產的「健喬維生素 B12 眼藥水0.02%」。廠商於...

婚約若重來／「七年之癢」再縮短 台灣離婚者3成婚姻5年內就玩完

內政部最新統計，去年有4萬7888對離婚，離婚率雖逐年下降，但有高達一半的離婚者婚齡未超過8年，又以未滿5年者占34%最多，創下近10年新高，適婚人口中，每100人有43人未婚，總計有301萬人未婚。如果說少子化是國安危機，那要搶救的應該是不婚和難持久的婚姻。...

禦寒！冷氣團來襲 合歡山、太平山最低溫零度以下

中央氣象局天氣預報指出，12月17日至18日將受今年入冬以來首波冷氣團影響，各地天氣將明顯下降，此波冷空氣更有達到寒流等...

寒流來襲農漁拉緊報 學者示警：這些區域魚塭加強防護

入冬以來最強冷氣團周末報到，北部、宜蘭不排除周六晚間到周日清晨，低溫下探7到8度；中央氣象局從上周就開始示警，體質最弱的...

扯！ 鐵道局4年64件鐵道施工事故 立委怒批專業在哪裡

台鐵局大小事故不斷，其中有不少事故是因鐵道局施工所致，立院交委會今審議鐵道局預算，朝野立委皆對鐵道局屢傳施工事故感到不滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。