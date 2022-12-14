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扯！ 鐵道局4年64件鐵道施工事故 立委怒批專業在哪裡

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
鐵道局台南鐵路地下化工程日前發生懸掛鋼梁撞到圍牆，擦撞區間車意外。圖／鐵道局南工處提供
鐵道局台南鐵路地下化工程日前發生懸掛鋼梁撞到圍牆，擦撞區間車意外。圖／鐵道局南工處提供

台鐵局大小事故不斷，其中有不少事故是因鐵道局施工所致，立院交委會今審議鐵道局預算，朝野立委皆對鐵道局屢傳施工事故感到不滿。根據台鐵局統計，從107月6月至今年10月，因鐵道局工程施工導致的鐵路行車事故就有64件，質疑鐵道局老是自詡「專業」，但施工屢傳事故，到底專業在哪裡。

立院交委會最後也決議，針對鐵道局「國家鐵道建設與管理」2.6億元預算，以及鐵路建設計畫29.4億元預算，各凍結十分之一，提出書面報告後始得動支。

根據台鐵局統計，從107年6月11日至今年7月止，因施工不慎造成鐵路行車異常事故，包括重大事故一件、一般行車事故1件、行車異常事件61件，平均每年發生約16件，共造成456次列車延誤，累計延誤1萬6242分鐘，影響旅客近9萬人次。今年10月又再發生一起施工導致的行車異常事故。

立委陳椒華直言，鐵道局近期工程仍不斷出包，舉凡嘉義市區鐵路高架化工程挖破汙水管、嘉義火車站地下道樓板坍塌、花蓮南平至萬榮雙軌化工程工人誤觸高壓電送醫不治等大小意外，要求鐵道局應做好臨軌的安全防護。

立委李昆澤強調，鐵道局光是今年1到10月因施工導致的事故就有8件，這是嚴重影響鐵路安全與旅客權益，要求鐵道局說明。

立委魯明哲則質疑，鐵道局本身監管主要軌道，又負責很多重要施工，鐵道局應該要有一個詳盡計畫，不能光是領導階層知道就好，如何落實到基層、外包廠商，確實要說明。

對此，鐵道局長伍勝園表示，目前已針對工地設置電子圍籬、電子輔助瞭望員等，透過科技加強工地安全管理措施。此外，施工前也有和台鐵局協調，當天只要有擾動軌道設施，都必須事前提出施工計畫，施工當天也要經過台鐵局同意，施工後也會和台鐵局確認復舊計畫後，再讓火車復駛。

伍勝園表示，另外也遵照部長指示，每周親自召開施工安全會議，四個工程處長都要親自參與，針對每個工程處工作情況進行安全探討。

鐵道 台鐵

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