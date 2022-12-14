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周末寒流來襲 嘉義縣政府籲請養殖漁業加強嚴防寒害

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
周末寒流來襲，氣象局預計18日嘉義沿海地區低溫下探10度以下。嘉義縣政府籲請養殖漁業及早落實冬季養殖飼養管理及防寒措施，減少水產物疾病或寒害發生。圖／讀者提供
周末寒流來襲，氣象局預計18日嘉義沿海地區低溫下探10度以下。嘉義縣政府籲請養殖漁業及早落實冬季養殖飼養管理及防寒措施，減少水產物疾病或寒害發生。圖／讀者提供

周末寒流來襲，氣象局預報，12月17日寒流南下，18日寒流影響，預計嘉義沿海地區低溫下探10度以下。嘉義縣政府籲請，養殖漁業及早落實冬季養殖飼養管理及防寒措施，減少水產物疾病或寒害發生。

時序入冬，氣溫逐步下降，除應確實做好冬季養殖飼養管理，若遇有低溫或寒流報到時，也應及早做好相關防寒措施，避免低溫對養殖水產物造成災害損失，漁友也要注意氣溫變化，適時增減衣物，低溫期間至魚塭或海上作業時，應加強身體的保暖工作。

漁業科長張建成表示，如果有越冬養殖或新放養魚蝦，應及早做好防寒措施。不耐寒魚種，如虱目魚、金目鱸、吳郭魚與淺坪文蛤池混養之虱目魚等養殖戶，必要時應規畫盡早採捕，避免寒害損失。

因應低溫寒害可採行防寒保溫措施，包括魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水或利用越冬溝，維持較高且穩定的水溫；並依天氣變化調整管理措施、投餌頻率及飼料量(減料或停料)，低溫期間也應減少換池、捕撈、大量換水等操作方式，避免罹患水黴病。

農業處漁業科提醒，低溫過後，若有發現浮於水面之魚體應馬上撿除，以防水質或池底惡化，造成二次災損。同時遇有災害時，請立即通知魚塭所在地公所勘查，以及拍照存證。

冬季期間，若水產物有異常或疾病情形，可將池水或魚隻檢體送至家畜疾病防治所、東石水產動物疾病檢驗中心，或義竹水產動物疾病防治中心，由獸醫師提供檢診及諮詢服務。

周末寒流來襲，氣象局預計18日嘉義沿海地區低溫下探10度以下。嘉義縣政府籲請養殖漁業及早落實冬季養殖飼養管理及防寒措施，減少水產物疾病或寒害發生。圖／讀者提供
周末寒流來襲，氣象局預計18日嘉義沿海地區低溫下探10度以下。嘉義縣政府籲請養殖漁業及早落實冬季養殖飼養管理及防寒措施，減少水產物疾病或寒害發生。圖／讀者提供

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