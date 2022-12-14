「柔順諧音梗」被玩壞！網：連感情都能順出來！

隨著「黑人問號」、「芭比Q了」……許多網路迷因梗的出現，不僅讓網友感到趣味有創意，更深植大眾生活。而飛柔洗髮精的「柔順」效果，被廣大網友喜愛，常拿來做「梗」，宛如迷因趣味製造機一般。例如，有網友幫長輩跑腿到超市買飛柔，因台語諧音類似「火爐」而鬧烏龍。也有網友在社群分享極度柔順的甩髮短片，標題寫上「我都用飛柔洗髮精」，更有網友大爆：「小時候偷喝了我媽的飛柔，被我媽發現了，她想抓著我的頭髮打，笑死，根本抓不住。」超真實地獄梗引熱議。

飛柔被視為「頭髮柔順」代名詞，歷久不衰，網友留言為創意發想，請勿模仿。 圖／楊睿謙提供

柔順閃耀，就是那瞬間被電到！還有網友爆料，爸爸當年被媽媽電到，就是因她那頭「柔順閃耀的秀髮」，搭肩時頭髮滑順，好感度增加，更誇張的是，媽媽到現在都還在用同款洗髮精。原PO打趣說，「如果沒有那些長青產品維持媽媽的美麗，就沒有現在的我」

網友分享爸媽戀愛故事，引廣大迴響。 圖／張元禎提供

貼文曝光後，網友紛紛討論這瓶「功不可沒」的洗髮精，表示：「好懷念的飛柔」、「以前宿舍仙女室友就是用飛柔，風吹頭髮飄起來整個韓劇女」，針對飛柔煥新包裝，網友也給好評：「看起來變高級了！」

柔順陪伴生活每一刻，經典煥新掀好感熱議30年來，飛柔陪伴無數粉絲走過人生難忘的「順」間，新包裝飛柔除了外型更具質感，成分也更升級，雙重養分鎖順科技能維持48小時柔順，讓許多愛用者感到驚喜。

經典飛柔煥新包裝，成分香味一次升級。 圖／楊睿謙提供

此外，飛柔品項眾多，讓不同頭髮問題都有所解，適合全家人使用。有網友在臉書大讚飛柔「滋潤去屑瓶」，「洗完不黏膩也不乾澀，洗一天可撐兩天」。「精萃潤養瓶」也讓網友直誇「連昂貴吹風機也難解的毛躁髮，洗了飛柔後奇蹟般變好順」，添加人參精華的養順系列則適合染燙髮。

平時頭髮毛躁的小編，用新飛柔洗頭搭配瞬效護髮精華，隔天起床依舊柔順。 圖／楊睿謙提供

油頭人福音！清爽款免沖洗瞬效護髮精華新登場至於賣到斷貨的飛柔免沖洗瞬效護髮精華，也被網友封為超省時懶人護髮神器「只要10秒就能完成護髮」、「睡覺起來還是好順，而且不黏膩」，新登場的清爽款護髮精華更是「油頭人福音」。

飛柔免沖洗瞬效護髮精華新推出清爽款。 圖／楊睿謙提供

經典煥新飛柔新包裝，全聯、屈臣氏、家樂福、康是美等全台門市新品熱銷中！

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