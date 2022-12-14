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「柔順諧音梗」被玩壞！網：連感情都能順出來！

聯合線上／ 黎允之

隨著「黑人問號」、「芭比Q了」……許多網路迷因梗的出現，不僅讓網友感到趣味有創意，更深植大眾生活。而飛柔洗髮精的「柔順」效果，被廣大網友喜愛，常拿來做「梗」，宛如迷因趣味製造機一般。例如，有網友幫長輩跑腿到超市買飛柔，因台語諧音類似「火爐」而鬧烏龍。也有網友在社群分享極度柔順的甩髮短片，標題寫上「我都用飛柔洗髮精」，更有網友大爆：「小時候偷喝了我媽的飛柔，被我媽發現了，她想抓著我的頭髮打，笑死，根本抓不住。」超真實地獄梗引熱議。

飛柔被視為「頭髮柔順」代名詞，歷久不衰，網友留言為創意發想，請勿模仿。 圖／楊睿謙提供
飛柔被視為「頭髮柔順」代名詞，歷久不衰，網友留言為創意發想，請勿模仿。 圖／楊睿謙提供

柔順閃耀，就是那瞬間被電到！
還有網友爆料，爸爸當年被媽媽電到，就是因她那頭「柔順閃耀的秀髮」，搭肩時頭髮滑順，好感度增加，更誇張的是，媽媽到現在都還在用同款洗髮精。原PO打趣說，「如果沒有那些長青產品維持媽媽的美麗，就沒有現在的我」

網友分享爸媽戀愛故事，引廣大迴響。 圖／張元禎提供
網友分享爸媽戀愛故事，引廣大迴響。 圖／張元禎提供

貼文曝光後，網友紛紛討論這瓶「功不可沒」的洗髮精，表示：「好懷念的飛柔」、「以前宿舍仙女室友就是用飛柔，風吹頭髮飄起來整個韓劇女」，針對飛柔煥新包裝，網友也給好評：「看起來變高級了！」

柔順陪伴生活每一刻，經典煥新掀好感熱議
30年來，飛柔陪伴無數粉絲走過人生難忘的「順」間，新包裝飛柔除了外型更具質感，成分也更升級，雙重養分鎖順科技能維持48小時柔順，讓許多愛用者感到驚喜。

經典飛柔煥新包裝，成分香味一次升級。 圖／楊睿謙提供
經典飛柔煥新包裝，成分香味一次升級。 圖／楊睿謙提供

此外，飛柔品項眾多，讓不同頭髮問題都有所解，適合全家人使用。有網友在臉書大讚飛柔「滋潤去屑瓶」，「洗完不黏膩也不乾澀，洗一天可撐兩天」。「精萃潤養瓶」也讓網友直誇「連昂貴吹風機也難解的毛躁髮，洗了飛柔後奇蹟般變好順」，添加人參精華的養順系列則適合染燙髮。

平時頭髮毛躁的小編，用新飛柔洗頭搭配瞬效護髮精華，隔天起床依舊柔順。 圖／楊睿謙提供
平時頭髮毛躁的小編，用新飛柔洗頭搭配瞬效護髮精華，隔天起床依舊柔順。 圖／楊睿謙提供

油頭人福音！清爽款免沖洗瞬效護髮精華新登場
至於賣到斷貨的飛柔免沖洗瞬效護髮精華，也被網友封為超省時懶人護髮神器「只要10秒就能完成護髮」、「睡覺起來還是好順，而且不黏膩」，新登場的清爽款護髮精華更是「油頭人福音」。

飛柔免沖洗瞬效護髮精華新推出清爽款。 圖／楊睿謙提供
飛柔免沖洗瞬效護髮精華新推出清爽款。 圖／楊睿謙提供

經典煥新飛柔新包裝，全聯、屈臣氏、家樂福、康是美等全台門市新品熱銷中！

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