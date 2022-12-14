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社福寒流也報到 創世基金會寒士尾牙年禮僅達四成

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「寒士吃飽30尾牙」邁入第33年，農曆年前會將年禮及應急紅包送至植物人或弱勢族群家庭。圖／創世基金會提供
「寒士吃飽30尾牙」邁入第33年，農曆年前會將年禮及應急紅包送至植物人或弱勢族群家庭。圖／創世基金會提供

農曆春節腳步接近，創世基金會開始募集尾牙年菜活動，不過目前的募款僅達四成，天氣冷、捐款也冷。創世基金會指出，「第33屆寒士吃飽30-送禮到家」預計於112年1月9日至19日贈送年禮及應急紅包，呼籲社會各界助弱勢過好年。

「寒士吃飽30尾牙—送禮到家」連續推廣33年，今年預計募集1萬2000份，每份1100元，協助植物人家庭、獨居長輩、街友及單親媽媽等弱勢家庭獲得溫暖年禮。

創世基金會指出，國際局勢、經濟通膨及選舉等因素讓愛心捐款降至冰點，今年農曆春節提早到來，募款時間比以往來得緊迫，距離活動僅剩一個月，目前捐款只達四成，單週捐款較去年同期下跌許多，社福寒流讓人憂心不已，有意捐助者可聯繫創世基金會尾牙小組，愛心專線為（07）790-5897分機9尾牙小組。

創世基金會今年預計募集1萬2000份尾牙年禮，每份1100元。圖／創世基金會提供
創世基金會今年預計募集1萬2000份尾牙年禮，每份1100元。圖／創世基金會提供

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