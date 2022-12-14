公共運輸使用初步規畫曝光 將瞄準通勤、觀光兩大族群

為了提高公共運輸使用率，交通部正規畫「中央促進公共運輸使用方案」，預計月底提出。交通部長王國材表示，目前會以兩個方向為主，會因應不同城市特性做規畫，一個是通勤族，一個則是觀光補助。月底前方案會出爐，預計明年第一季確定總經費，接著做系統建置，113年正式開始補助。

王國材表示，目前使用方案大致分兩大方向，因應各城市不同特性，有的會以通勤為主，有的則是以觀光為主，例如納入台灣好行，又或是開觀光接駁公車等，都會給予協助；至於通勤族部分，則是期待各縣市把各個公共運輸納入，像是台鐵、公路客運等都可以放到裡面。

王國材強調，地方政府的提案要能說服交通部，這樣可以提高公共運輸使用率。中央方案預計月底前出爐，並開放各縣市政府提案，明年第一季審查，並確定補助總經費、做系統整合建置，113年開始編列預算進行補貼。

至於是否還是維持最高補助5成為上限？王國材說，部分縣市財務狀況比較差，這些縣市，或許會提高補助。