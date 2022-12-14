快訊

被爆4度結婚公務員女友　高國華怒否認「現在單身沒有結婚」　

佳德鳳梨酥當年怎竄紅？網憶「2關鍵」馬英九是推手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公共運輸使用初步規畫曝光 將瞄準通勤、觀光兩大族群

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長王國材。圖／資料照
交通部長王國材。圖／資料照

為了提高公共運輸使用率，交通部正規畫「中央促進公共運輸使用方案」，預計月底提出。交通部長王國材表示，目前會以兩個方向為主，會因應不同城市特性做規畫，一個是通勤族，一個則是觀光補助。月底前方案會出爐，預計明年第一季確定總經費，接著做系統建置，113年正式開始補助。

王國材表示，目前使用方案大致分兩大方向，因應各城市不同特性，有的會以通勤為主，有的則是以觀光為主，例如納入台灣好行，又或是開觀光接駁公車等，都會給予協助；至於通勤族部分，則是期待各縣市把各個公共運輸納入，像是台鐵、公路客運等都可以放到裡面。

王國材強調，地方政府的提案要能說服交通部，這樣可以提高公共運輸使用率。中央方案預計月底前出爐，並開放各縣市政府提案，明年第一季審查，並確定補助總經費、做系統整合建置，113年開始編列預算進行補貼。

至於是否還是維持最高補助5成為上限？王國材說，部分縣市財務狀況比較差，這些縣市，或許會提高補助。

王國材 公共運輸 交通部長

延伸閱讀

影／交通部長也反拆遷松機？王鴻薇：與自己想法一致

不讓台灣變行人地獄 王國材：未禮讓行人罰鍰將提高

松山機場遷建？ 王國材：有諸多因素需考慮、理性溝通

與王國材溝通無礙 侯友宜盼基捷快蓋：小細節需調整

相關新聞

1-10月1447.4萬旅客人次，四個必遊國家公園出列

主計總處公布國情統計，國家（自然）公園遊憩據點旅客人次，於111年1-10月達到1447.4萬人次，已超越去年全年總量，...

無法改善眼酸 健喬B12眼藥水主成分不足48000瓶下架

食藥署今發布藥品第二級回收警訊，為「健喬信元醫藥生技股份有限公司」生產的「健喬維生素 B12 眼藥水0.02%」。廠商於...

婚約若重來／「七年之癢」再縮短 台灣離婚者3成婚姻5年內就玩完

內政部最新統計，去年有4萬7888對離婚，離婚率雖逐年下降，但有高達一半的離婚者婚齡未超過8年，又以未滿5年者占34%最多，創下近10年新高，適婚人口中，每100人有43人未婚，總計有301萬人未婚。如果說少子化是國安危機，那要搶救的應該是不婚和難持久的婚姻。...

禦寒！冷氣團來襲 合歡山、太平山最低溫零度以下

中央氣象局天氣預報指出，12月17日至18日將受今年入冬以來首波冷氣團影響，各地天氣將明顯下降，此波冷空氣更有達到寒流等...

寒流來襲農漁拉緊報 學者示警：這些區域魚塭加強防護

入冬以來最強冷氣團周末報到，北部、宜蘭不排除周六晚間到周日清晨，低溫下探7到8度；中央氣象局從上周就開始示警，體質最弱的...

扯！ 鐵道局4年64件鐵道施工事故 立委怒批專業在哪裡

台鐵局大小事故不斷，其中有不少事故是因鐵道局施工所致，立院交委會今審議鐵道局預算，朝野立委皆對鐵道局屢傳施工事故感到不滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。