冷氣團發威！新北石門今晨低溫11.9度 周五全台有雨

氣象局表示，收到大陸冷氣團影響，金門縣氣溫明顯偏低，今(14日)晨至上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄最新表示，根據最新(13日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，周末冷空氣的強度，與原模擬類似，台北測站將降至8度左右，為入冬首波「寒流」；本島平地最低氣溫將降至6度以下；屆時民眾應注意保暖，農漁養殖業也應提早作好防寒措施。

吳德榮表示，今(14日)晨截至5時03分，本島平地最低氣溫依序為新北(石門區)11.9度，桃園(楊梅區)12.2度，新竹(湖口鄉)12.5度。迎風面有較多雲層，北部、東半部沿海有降水回波消長，桃園以北及花蓮以北局部雨，中部有零星降雨。

吳德榮表示，今(14)日冷空氣增強，氣溫再降，截至4時50分台北測站也降至14.1度，觸及「大陸冷氣團」定義，為入冬以來第一波。最新歐洲模式模擬顯示，北部及東半部有局部雨，中部偶有局部短暫雨的機率，南部多雲時晴；北台濕冷，中南部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，要注意保暖。各地區平地氣溫：北部12至17度，中部14至25度，南部14至27度，東部14至24度。明(15)日冷空氣減弱，氣溫回升；北、東有局部雨，中部偶局部短暫雨，南部多雲時晴。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，周五(16日)鋒面通過，降雨範圍擴大，中部以北、東半部有雨，南部亦有局部短暫雨；晚起首波「寒流」南下，氣溫降。周六(17日)北、東仍有局部雨，中南部轉晴；氣溫持續下降，愈晚愈寒冷。下周(18)日至周一(19)日清晨，各地晴朗穩定，天氣「極寒冷」，尤其早晚、要特別注意保暖。下周一白天起「寒流」減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。下周二(20日)天氣晴朗，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。