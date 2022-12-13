疫情助增病識感 北醫附醫：慢性阻塞性肺炎早期患者增

新冠疫情持續超過三年，疫情期間除了讓流感、腸病毒一度消失，也讓慢性阻塞性肺炎（COPD）早期患者揪出比例增加，台北醫學大學附設醫院胸腔內科專任主治醫師周百謙表示，慢性阻塞性肺炎屬於不可逆的疾病，愈早發現愈早能延緩惡化的機率，疫情增加國人對於呼吸道症狀的覺察，初期就被揪出慢性阻塞性肺炎的比例，從10％提升至20％，近期恰逢冬季，若持續出現下呼吸道症狀應提高警覺就醫。

周百謙表示，慢性阻塞性肺炎不只是吸菸者會罹患，隨著空污愈來愈嚴重，許多非吸菸族群的慢性阻塞性肺炎患者也愈來愈多。不過，因應新冠肺炎疫情，讓過去很多久咳不癒的長輩，以前總把症狀歸因於「老了」、「溫差大比較喘」、「心臟不好」等因素排除，讓他們加以正視，並接受肺活量檢測，得以及早就醫。

周百謙表示，慢性阻塞性肺炎的症狀，以下呼吸道症狀為主，如反覆咳嗽、咳嗽時胸骨後方會感到疼痛，容易咳出濃痰，走路時會容易喘等。病毒感染的疾病，包含新冠肺炎、感冒、呼吸道融合病毒、流感等，大多以上呼吸道症狀為主，咳嗽、喉嚨痛、流鼻水與鼻塞、全身痠痛、疲倦、頭痛或發燒等。

周百謙表示，許多患者過去對呼吸道疾病認知，大多是一知半解，會把上呼吸道症狀與下呼吸道症狀混為一談，但新冠疫情之後，多數的民眾大多能了解兩者的差異。因此，疫情之後有愈來愈多患者，因為久咳症狀，被及早診斷出慢性阻塞性肺炎。過去初期被診斷慢性組塞性肺炎的患者，大約僅有10％，現在至少提升至20％。

周百謙表示，初期被診斷慢性阻塞性肺炎，可以透過戒除不良習慣，增加運動頻率等方式改善，再加上每三個月監測肺活量，確認肺活量的變化。而冬季溫差大，氣管容易受到病毒感染，如果本身支氣管功能不佳者，碰上鼻病毒、呼吸道融合病毒等，症狀會更加嚴重，也有助於慢性阻塞性肺炎的患者察覺症狀。

北醫附醫護理部副主任李秋桂表示，慢性阻塞性肺炎患者多數年紀較長，但年長者大多著重三高課題，卻鮮少關注肺功能。北醫附醫醫護部近期特別拍攝「肺盡思量」影片，以肺阻塞為主題，透過影片中，男主角熱衷工作，卻忽視爬樓梯會喘，吹氣球費力等症狀，等到影響生活就醫時疾病已蔓延。

李秋桂表示，「肺盡思量」影片從規畫腳本到拍攝，都由醫護部操刀，演員也為院內同仁，盼能透過一己之力，提高國人對肺阻塞的關注。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康