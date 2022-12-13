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首屆社區營造獎頒獎 李永得：社造和地方創生相輔相成

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（中）、文化部長李永得（左六）出席文化部舉辦的第一屆社區營造獎頒獎典禮，並與「社造貢獻獎」獲獎團體新港文教基金會代表合影。記者侯永全／攝影
行政院長蘇貞昌（中）、文化部長李永得（左六）出席文化部舉辦的第一屆社區營造獎頒獎典禮，並與「社造貢獻獎」獲獎團體新港文教基金會代表合影。記者侯永全／攝影

「每個社區都是晶瑩剔透的珍珠，政府像一條線串起美麗的項鍊。」文化部今日舉辦第1屆社區營造獎頒獎典禮，由行政院長蘇貞昌親自頒發「社造貢獻獎」，文化部長李永得頒發「社造創新獎」、「青年行動獎」及「社造行政獎」。文化部長李永得表示，社區營造是非常基礎的價值觀，和地方創生相輔相成。「社區營造一定會繼續推動下去。」期盼藉由社區營造獎的辦理，宣示政府持續推動社區營造政策的決心。

文化部指出，本屆「社區營造獎」共有來自全國138件績優社造或社會創新團隊報名，由文化部邀集專家學者組成評審委員會，初審遴選出41件（團體22件、個人19件）入圍者，再由決審會議委員共同審慎評比相關入圍者之具體實蹟，最終選出共9位（組）個人、團體。獲獎者各頒給獎金20萬元、獎座及得獎證書。

「社造貢獻獎」團體組由「財團法人新港文教基金會」及「財團法人新故鄉文教基金會」2單位獲獎；個人組由吾鄉工作坊執行長「盧思岳」獲獎。「社造創新獎」團體組由「馬祖青年發展協會」獲選；個人組由螢火蟲書屋創辦人「葉家豪」獲獎。「青年行動獎」團體組由「逆風劇團」獲獎；個人組由大崎村落創藝基地執行長「林建叡」，以及掀冊工作室（苑裡掀海風）共同創辦人「劉育育」2位獲獎。「社造行政獎」團體組則由「澎湖縣湖西鄉公所」脫穎而出；個人組從缺。

「『自己的國家自己救』的深層意義，就是『自己的庄頭自己疼』。」蘇貞昌表示，首屆社區營造獎頒獎代表政府的重視，亦是政府下定決心，以法令、政策、預算的支持，讓社區營造越做越好；也藉由頒獎形成典範，彼此學習，讓台灣各個地方更好。有人說全球化已死，「但社區永遠不死，而且營造成功」。

文化部長李永得表示，社區營造推動至今已28年，最大的成果在於凝聚社區民眾對於自己故鄉的認識及認同，「這股力量有的時候不是這麼容易被看見」，卻是台灣推動很多政策和價值觀能夠進步且有效傳達的重要原因。

三年前政府推動「地方創生」，社區營造界憂心社區營造就此慢慢退場。李永得表示，今天舉辦這個頒獎典禮最重要原因，就是靠告訴社區營造界「社區營造一定會繼續推動」，因為「地方創生」如果沒有建立在社區營造的價值基礎上，便會失去主體性，「社區營造是非常基礎的價值觀，和地方創生相輔相成。」

行政院長蘇貞昌出席文化部舉辦的第一屆社區營造獎頒獎典禮。記者侯永全／攝影
行政院長蘇貞昌出席文化部舉辦的第一屆社區營造獎頒獎典禮。記者侯永全／攝影

文化部 李永得 社區營造

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