90歲婦中風「吞嚥卡卡」 3個月拔鼻胃管重拾自主吞嚥

嘉義地區90歲的方姓婦人日前突然手腳無力、意識不清，送至衛福部嘉義醫院急診，診斷出左大腦血管阻塞，腦神經損傷嚴重，屬中風，搶救2周才從昏迷狀態逐漸清醒，但右半邊手腳癱瘓無力，且口齒不清，進食也容易嗆咳、飯菜吞不下去；經院方協助復健3個月，終於移除鼻胃管，能吃軟質食物。

部立嘉義醫院復健科醫師莊項元說，方姓婦人的牙齒少、且鬆動，無法有效率的將固體食物咬碎成食團，還有吞嚥反射也較為延遲，液體容易在吞嚥反射未啟動前，先流入氣管中，造成嗆咳，語言理解和表達也會有一定程度受損，為了攝取足夠營養，團隊決定讓方婦使用鼻胃管。

院方並待方姓婦人病況穩定後，安排吞嚥練習。治療師林芝蘭說，先練習口腔動作，促進唇、舌、臉頰、顎活動度與強度，也給予冰、酸等刺激吞嚥反射，加上低頭吞等安全姿勢，練習吞嚥。

方奶奶在家人、治療師鼓勵下，努力練習經過3個月後，終於可以從嘴巴進食較軟質、滑嫩的食物，喝水、牛奶等液體也不哽嗆了；方奶奶之後順利移除鼻胃管，改由口進食，開始品嘗不同的軟質食物，她笑容增加了許多。

莊項元指出，國健署統計，台灣65歲以上長者有21.8%每周有至少3次進食嗆到的現象，12.8%經過評估為吞嚥障礙，即每10名高齡長者，可能就1人有輕度以上之吞嚥障礙，有些長輩更因疾病例如中風、帕金森氏症等，或是老化影響，在進食或喝水的時候特別容易梗嗆，因此不喜歡進食、喝水，連服藥也有問題，有時還容易造成吸入性肺炎。