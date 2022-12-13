台醫療團操刀治好唇腭裂 越南小帥哥想當足球員

10歲越南男童明德因患有唇腭裂，在學校常被嘲笑而與人打架受傷，他曾問母親：「我長那麼醜，可以當足球員嗎？」台灣醫療團隊近日到越南幫明德動手術，讓他變成一名小帥哥。

羅慧夫顱顏基金會及長庚醫院顱顏中心共同主辦「用愛彌補：2022越南顱顏醫療團隊培力計畫」，4至10日分別於越南河內國家兒童醫院及胡志明市立口腔醫院進行顱顏示範手術及醫療講座。

羅慧夫顱顏基金會表示，10歲越南男童阮文明德患有唇腭裂，過去曾在鄉下的醫院接受3次手術，但術後結果未盡如人意，不僅疤痕明顯，也有嚴重暴牙。明德因為外型在學校常被嘲笑，屢次與同學打架甚至流血、受傷。

明德很喜歡踢足球，最大的夢想就是成為越南國家足球隊的選手，卻因外型而缺乏自信，有一次明德問母親：「我長這麼醜，也可以當足球員嗎？」這一番話讓母親聽了之後相當痛心。

羅慧夫顱顏基金會指出，台灣團隊以牙床植骨（alveolar bone graft）及前顎骨後縮（premaxillasetback）等術式為明德進行示範手術，在台越團隊合作下，手術歷時約兩小時，明德術後變身小帥哥，對自己更有自信。

另一名患有唇裂及小耳症的患者陳文德僅6個月大，母親陳氏蘭靠著賣早餐獨自撫養兒子，顱顏缺陷的兒子出生後，她的生活陷入恐懼。陳文德近日在手術後獲得一張全新的臉，陳氏蘭感謝團隊讓孩子有新的人生。

台灣醫療團團長、桃園長庚醫院醫師羅綸洲表示，越南團隊的進步有目共睹，展現極高的學習熱忱，這次在河內示範難度很高的正顎手術（orthognathicsurgery），也是河內國家兒童醫院第一次進行這樣的手術。

河內國家兒童醫院院長陳明典（Tran MinhDien）指出，羅慧夫顱顏基金會及長庚醫療團隊不僅幫助醫院在唇腭裂治療上取得進步，還贊助當地患者唇腭裂手術及醫療費用，疫情期間更捐贈口罩等防疫物資。

駐越南副代表林易民說，羅慧夫顱顏基金會從1998年開始在越南進行唇腭裂醫療合作計畫，成功幫助越南醫療團隊發展顱顏團隊醫療，以台灣模式推動越南在地顱顏醫療照護，證明Taiwan Can Help的精神及理念。