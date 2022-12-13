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最冷時間點曝光！寒流+輻射冷卻效應 中部恐出現5度低溫

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
周六寒流影響下，氣溫會迅速下滑。本報資料照片
周六寒流影響下，氣溫會迅速下滑。本報資料照片

受到東北季風影響，氣象局表示，明後兩天的天氣型態和今天類似，不過明天氣溫會略降一至三度，後天又再稍微回升，降雨則依舊是以迎風面的北部、東半部為主，其中基隆北海岸、宜蘭、大台北山區則要小心有局部大雨出現的機率；中部則是多雲時晴，偶爾會有零星飄雨。

氣象局表示，周五受到鋒面影響，水氣明顯增多，全台各地都有降雨，中部以北、東半部都有較大雨勢出現，特別是基隆北海岸、大台北地區會有局部大雨，各地則是短暫降雨。

氣象局也提到，周六、日寒流南下，受到冷空氣影響，溫度明顯下降，其中周六晚間至周日清晨，北部約8至9度，局部地區要再低一、兩度，花東地區則是10度至12度，周日回溫幅度不大。

氣象局提醒，周日晚間到下周一清晨，因水氣減少，受到輻射冷卻效應，中南部、花東地區將會出現這波冷空氣的最低溫，其中中部約8至9度，南部、花東地區則是10至12度。其中中部靠近山區平地甚至可能再低兩、三度，也就是出現5度低溫。

至於降雨方面，氣象局表示，周六水氣仍然偏多，降雨以迎風面的北部、東北部短暫雨為主，中南部則有零星降雨，周日水氣轉少。

氣象局表示，寒流要一直到下周一白天才會逐漸回溫，下周一、二的天氣都很類似，北部、東半部會有零星短暫雨，白天會回溫，其他各地都是晴到多雲的天氣。

降雪部分，氣象局表示，本周末全台三千公尺以上高山都有機會降雪，其中中部以北山區，甚至兩千公尺以上高山，像是太平山、拉拉山等都有機會。

周六、日寒流南下，受到冷空氣影響，溫度明顯下降。圖／氣象局提供
周六、日寒流南下，受到冷空氣影響，溫度明顯下降。圖／氣象局提供
氣象局表示，周五受到鋒面影響，水氣明顯增多，全台各地都有降雨，中部以北、東半部都有較大雨勢出現。圖／氣象局提供
氣象局表示，周五受到鋒面影響，水氣明顯增多，全台各地都有降雨，中部以北、東半部都有較大雨勢出現。圖／氣象局提供

氣象局 低溫 寒流 東北季風

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