精神病友走出醫院融入社區 微電影帶你走進溫馨的世界

罹患思覺失調症的38歲小德，長期在台北榮總玉里分院接受治療，從剛開始不適應想回家，出現自傷行為，但在玉里醫療團隊協助下，打開心房努力學習。小德在工作中找到自信，母親對他的支持讓他更有力量，他努力戒煙、戒酒、戒檳榔，讓自己身體更健康，保持良好體態，現在能進入社區工作、賺錢自立，未來希望能拿到高中學歷，並當儀隊報效國家。台北榮總玉里分院採用「玉里模式」幫助精障病友走出醫院，融入社區生活。

台北榮總玉里分院30多年來，採取社區融合的連續性醫療照護精障病友，稱為「玉里模式」，順利協助患者重返社區，甚至可以回到原生家庭照顧父母。

今年3月9日榮民榮眷基金會推出「家人－玉里傳芳」首部微電影，推廣「玉里模式」的成功經驗，獲得高度迴響，讓國人真實了解「玉里模式」如何幫助精障病友走出醫院，融入社區生活，但受限影片製作長度，對玉里鎮民高度包容的情節未能特別著墨，第二部微電影特別展現出玉里鎮鎮民在社區支持的正面力量，如何實際幫助病人回歸社會生活。

榮民榮眷基金會製作第二部微電影「玉里傳芳－此心安處是吾鄉」今在台北榮總舉行首映會。這部微電影是從台北榮總玉里分院職能治療師張雨婷的視角，呈現學員李漢祥進入社區工作，與商家阿公之間溫馨感人的故事。

李漢祥在不被家人接受下，如何憑一己之力努力自給自足，把玉里鎮當做自己安生立命的家鄉。而微電影紀錄精障患者在玉里模式的治療下，如何找到生命的價值，希望讓社會大眾更了解精神疾病照護的重要性，給予精障患者更多的關懷與支持。

退輔會副主委李文忠說，過去幾年，國內社會發生精神病人行為失當時，有關病人的照顧與處遇都會再度受到社會關注及省思，希望透過這兩部微電影，與社會大眾對話，讓大家充分了解「玉里模式」療癒家園中自助、支持與社區接納的重要性，透過完整復健模式，開創病友與社區的雙贏結果。

李文忠說，藉由「玉里傳芳－此心安處是吾鄉」這部微電影，讓社會大眾看見玉里鎮鎮民的友善寬容及自助互助建構出的社區復健模式，所發揮的正向能量，同時期待「玉里模式」的成功經驗，能夠協助更多精神障礙者回歸社區生活與就業，真正完成「復元」的歷程。

影片連結網址：https://drive.google.com/file/d/1LEIzDrfSXdtBOCtg3qtfrB-5-kn1zvlr/view?usp=share_link