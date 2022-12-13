德、中藥廠互爭當歸業績 學者駁「女人藥」觀念：男生吃可補氣
「當歸」一直受到青春期與生育年齡女性的歡迎，中研院歷史語言研究所研究員李貞德13日演講指出，過去默克藥廠大力推銷自家的當歸藥物「優美露」，加上中國醫療書籍的影響，「當歸是女人藥」的觀念根植人心，但其實男生也可以吃當歸，達到補氣的效果。
國科會人文處13日舉辦講座，由李貞德擔任主講者，她以「女人要藥」、「藥王」之稱的中藥材「當歸」作為主題。當歸除了能夠提升人體免疫力，更有達到抗癌、促進血液循環等效果，當歸也被廣泛運用在飲食和保健食品。
西方也曾倚重當歸
在德國漢學家夏德在海關工作時，曾接觸到當歸藥材，曾將此藥材引薦給世界製藥大廠默克（Merck），致力生產對西方人有用的調經藥。李貞德指出，在此次將中國本草轉換為藥物之前，西方世界並沒有安全的通經藥，於是當歸就橫渡大洋，成為了1896年的新興藥品「優美露（Eumenol）」。
她說，在德廠推出優美露後，陸續有醫學報告指出，「通經有效，安全無毒」、「可治療神經性經痛」與「女病人稱道，從不失敗，每月期待，但味道不好」等對該藥物的讚揚。
奪回中藥主導權
後來，1932年中國上海佛慈藥廠生產的「當歸素」，標榜經德國科學驗證，更是「國產藥品之世界的新榮譽」。但「當歸素」不得不面對已經在市面上流通的對手「優美露」。
李貞德指出，當時中國藥廠迎戰的第一招就是宣稱「當歸素就是優美露，優美露就是當歸素」，並訴諸於「地道藥材，免往返運輸，物美價廉」來痛擊對手。第二招則是「用研究科學報告來做宣傳」，大幅宣傳治療效果。她指出，中國藥廠第三招就是鋪天蓋地的廣告攻勢，每天各大報、小報都能看到當歸素的廣告。
當歸仍受歡迎
李貞德指出，後來因為新興的荷爾蒙藥物興起，德國藥事檢驗變得更加嚴格，默克選擇於1961年停產「優美樂」。此外，比起當歸製成的各種藥品，民眾更願意去服用當歸本身，最後當歸藥就逐漸消失在大眾的眼中。如今，當歸依舊是女性調理身體的好選擇，長年都列為年輕女性的十大補品。
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