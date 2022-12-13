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近5億打造台鐵平鎮臨時站 「鐵路地下化」用不到6年就拆除

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
為了因應當地民意需求，將在鳳鳴、平鎮施作臨時站，總計耗費逾10億元。圖為鳳鳴臨時站。圖／鐵道局提供
為了因應當地民意需求，將在鳳鳴、平鎮施作臨時站，總計耗費逾10億元。圖為鳳鳴臨時站。圖／鐵道局提供

台鐵「平鎮車站路段地下化工程」上月初剛動工，交通部鐵道局今表示，整個桃園段地下化工程總計8個站點，將分兩階段通車，其中第一階段(桃園、內壢、中壢站)將於118年4月通車，其餘五個通勤站預計119年7月通車。此外，為了因應當地民意需求，將在鳳鳴、平鎮施作臨時站，總計耗費逾10億元，其中平鎮臨時站造價近5億元，預計將於119年7月退場拆除。

根據鐵道局規劃，整個桃園站地下化建設總長約17.945公里，分為8個站點，其中桃園、內壢、中壢為既有車站改建，屆時將改為共構體，至於鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5個站點則是新建的通勤站點，8個站點預計分為8個標案發包，總建設經費約1048億元，計畫期程將至119年底，其中平鎮車站已於上個月開工，其餘7個站的主體工程標也將在明年底前完成發包。

鐵道局表示，計畫完工後將拆除8座高架橋、8座地下道及消除20處平交道，有助改善都市景觀促進土地整體開發，且桃園站及中壢站分別與桃園捷運綠線G07站及機場捷運延伸線A23車站以共構方式興建。

鐵道局表示，由於當地居民有訴求，希望可以先設臨時站，因此在鳳鳴、平鎮會設臨時車站，其中鳳鳴臨時站造價約6.13億元，預計113年11月完工，等到主體車站完工後，臨時站將會保留，看是要作為旅客服務中心、自行車補給站又或是咖啡廳等，屆時再和地方政府、交通部協商。

至於平鎮臨時站造價約4.97億元，預計115年5月完工，119年7月，待正式車站完工後就會拆除。

此外，之前桃園鐵路地下化工程時，在桃園站的主體站發現文化遺址，鐵道局表示，目前發現的遺址有史前時代的陶片瓦片，也有清朝劉銘傳時期的鐵路路基、日治時期桃園驛站的廁所，以及民國時期做的月台鋼棚架等。

鐵道局表示，未來施工的時候會先用人工方式挖掘一、兩米深，先把文資的東西清出來，有些可能會移置，有的則要數位保存，近期也會針對文資的部分另外發包做調查。

台鐵「平鎮車站路段地下化工程」上月初剛動工。圖／鐵道局提供
台鐵「平鎮車站路段地下化工程」上月初剛動工。圖／鐵道局提供
交通部鐵道局主任工程司黃士銘（右）今表示，桃園段地下化工程總計8個站點，將分兩階段通車。記者邱瓊玉／攝影
交通部鐵道局主任工程司黃士銘（右）今表示，桃園段地下化工程總計8個站點，將分兩階段通車。記者邱瓊玉／攝影

桃園 鐵道 機場捷運 鐵路地下化

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