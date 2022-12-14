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台北僅存一家也「畢業」！廖老大飲料加盟剩100多間　網傻眼：沒看過倒那麼快的

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
「賽車教父」廖老大經營茶飲加盟，經營上面臨問題。圖／取自臉書賽車教父-廖老大
「賽車教父」廖老大經營茶飲加盟，經營上面臨問題。圖／取自臉書賽車教父-廖老大

image source: FB／阿娘喂 廖老大連鎖茶坊-內湖文德店

文／蔡瓅萱

賽車教父廖老大於今年創立手搖飲料品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」，從一開始風光加盟500多間分店到現在只剩下100多間。近日又傳出台北市最後一間分店內湖文德店在13日正式「畢業」，等同於廖老大茶坊在台北的所有分店全部都倒光，讓不少網友非常傻眼。

內湖文德店也「畢業」！台北市廖老大全軍覆沒

一名網友在PTT上貼出了廖老大連鎖茶坊內湖文德店「畢業」的消息，該分店於臉書粉絲專頁表示，將在受訓後重新出發，之後會以新的面貌與大家見面。看到台北市僅存的最後一家廖老大最終也撐不下去，讓網友忍不住感嘆：「不曉得剩下的加盟店能不能撐過農曆新年，大家身邊還有幾間廖老大還活著呢？」

實際查看「阿娘喂！廖老大」的官方網站，頁面上顯示台北共有5家分店，分別位於士林區、中山區、松山區、信義區及內湖區，不過社正店（士林）、龍江店（中山）、吉祥店（松山）及信義店都已經在前陣子歇業更換招牌，如今最後一家文德店也宣告畢業，台北市的「廖老大」全軍覆沒。

倒得比「蛋塔工廠」還快？近半年探索概念出現「難喝」

此消息也在網路上引發熱議，不少人都表示「沒看過連鎖飲料倒那麼快的」、「可憐哪」、「每個加盟主的表情都跟廖老大的LOGO一樣了」、「高割離席」、「被3cm還短命的飲料店」、「台北誰要喝這個，下午茶請這個肯定被笑爛」、「廖老大真的厲害」、「一芳水果茶遇到抵制還活到現在，廖老大太慘了」、「蛋塔工廠都沒這麼快倒」、「這家才開不到半年而已」。

廖老大台北最後一家分店也收掉

image source: 翻攝自PTT

其實廖老大的手搖品牌從創立至今一直以來都有不少負評，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在廖老大飲料店近半年的探索概念中，出現了「最難喝的飲料」、「超難喝」、「很苦很難喝」等相關主題，顯示出網路上許多人討論廖老大飲料店時都會提到「難喝」，也因此影響到店面營運狀況。

「廖老大飲料店」近半年探索概念

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月16日至2022年12月12日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『廖老大飲料店』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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廖老大 手搖飲料

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