元旦連假國道車潮增1.4倍 特定時段匝道封閉措施公布

在溫暖歡樂的耶誕佳節，許多人會與家人、朋友一起享用耶誕大餐，共度歡樂時光。不過說起耶誕料理，人們腦海中首先浮現的常是烤火雞等歐美傳統耶誕美食，那麼在台北的我們，還能準備哪些符合在地口味又不落俗套的應景料理？

2022-12-13 16:10