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元旦連假國道車潮增1.4倍 特定時段匝道封閉措施公布
2023元旦連假將至，高速公路局預估連假期間國道交通量約為平日的1.3至1.4倍，今公布連假尖峰時段匝道封閉措施，其中主要以國1埔鹽系統、國3西濱北向入口及國5石碇、坪林南向入口等為主。
高公局指出，分析近年元旦連假匝道封閉措施實施狀況，為兼顧地方民眾使用國道需求今年匝道封閉措施如下：
一、2022年12月31日0至12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口）。
二、2023年1月1日0至12點，封閉國1埔鹽系統南向入口；5至12點封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口）；12至21點封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
三、2023年1月2日12至21點封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
高公局呼籲，連假期間民眾可多搭乘公共運輸避免壅塞，若須自行開車上路，應注意國道交通管制措施，並可多利用高速公路1968App查詢即時路況，妥善規劃行程以避開塞車時段及路段，行車前先檢查車況，切勿疲勞駕駛以維持行車安全。
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