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陸出口茉莉花驗出6種農藥 他批「當水噴」不道德：進入人體機率高

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
中國大陸出口「茉莉花（已加工乾燥）（JASMINE）」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「茉莉花（已加工乾燥）（JASMINE）」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布最新一周邊境不合格食品名單，其中大陸出口的乾燥茉莉花被驗出6種農藥超標中原大學生物科技學系副教授招名威指出，這些茉莉花一大部分可能會被拿來泡茶或製作成芳香劑，超標農藥進到人體的機率是很高，農藥超量使用相當不道德。

招名威表示，茉莉花其中最高超標的是賽速安2.89ppm，總共比標準0.05ppm多了58倍。這些茉莉花一大部分可能被拿來泡茶或製作成芳香劑，不會有人把它們拿來像洗青菜那樣洗，所以超標農藥進到人體的機率是很高。

招名威說，農藥超量高，這種噴灑方式真的是在把農藥當水噴，而噴6種農藥可能是因為種植的當地環境不佳，病蟲害嚴重，所必須使用多種農藥，才能達到避免蟲咬的手段。「但超量使用就很不恰當，不僅會造成人體傷害，也會殘留環境，汙染當地土地和水源，很不道德。」

超標 招名威 中原大學 衛福部 食藥署

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