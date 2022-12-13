媽祖醫院設雲林首座高壓氧中心 傷患不再遠送他鄉治療

雲林縣既無燒燙傷中心也無高壓氧設備系統，每遇工安意外，傷者均需外送其他縣市急救，且後續治療也都需在外地醫院接受高壓氧治療，北港媽祖醫院引進高壓氧治療艙並成立醫療團隊，創設雲林第1座高壓氧治療中心，包括許多傷口難以癒合或組織感染的病患，可就近提供高壓氧治療，免再舟車勞頓長途奔波。

中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）引進雲林第1座高壓氧治療艙，病人只要躺在高壓氧艙內，施行1.4大氣壓以上的壓力，並給予患者吸入100%純氧的治療方式，藉由壓力的輔助，使氧氣更有效的運送到全身，提升血液及組織內的含氧量，促進血管新生、增強組織修復能力、白血球殺菌功能，以控制傷口感染，改善組織腫脹促進傷口癒合。

醫師黃維俊說明高壓氧治療艙的治療方式和對象，未來包括減壓症(潛水夫症)、氣體栓塞、壞死性軟組織感染及混合性細菌感染、放射性骨壞死、膀胱炎或腸炎、骨髓炎、厭氧性細菌感染、肢體壓傷缺血及腔室症候群、大量失血和貧血、腦內膿瘍、動脈功能不足、困難癒合傷口及缺氧性腦病變、突發性耳聾、其他組織相對缺氧的病變等，都可接受治療。

黃維俊指出，雲林年長者居多，對傷口認知與照護能力較不足，易引起感染或癒合不良；傳統治療大多以換藥、手術及抗生素治療為主，需較長時間治療，若傷口照顧不佳或感染，治療時間會更長，去年院方成立整合性傷口照護中心，結合整形外科、心血管內外科，新陳代謝科，營養科，感染科及中醫專業醫師，依病患不同病況或傷口打造個人化傷口照護模式，如今再引進高壓氧治療，對慢性傷口是一大福音。

黃醫師說，使用高壓氧治療可使纖維母細胞合成膠原蛋白，幫助傷口加速皮肉新生，增加白血球殺菌能力，改善傷口細菌感染。尤其術後傷口腫脹的急性傷口，也可透過高壓氧治療減輕組織腫脹加速癒合、減緩不適感。

院長吳錫金表示，高壓氧治療中心團隊由高壓氧暨海底醫學專科醫師、專業護理技術員組成，結合各專科團隊共同照護病人，加上設備的提升，將可達到最佳治療成果。