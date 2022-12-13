網紅怨兒哭鬧像威脅通報受虐 專家：通報≠兒虐開案

一名知名網紅日前發文陳述孩子難管教，某次體罰打出瘀青，被學校輔導室通報社會局，社工上門家訪。文中感嘆身為親子部落客卻慚愧成為「在社會局有案底的失格母親」，面對皮薄肉嫩的「碰瓷小兒」哭鬧，彷彿威脅向全世界宣告受虐，相當委屈。但她強調發文不是要討拍或合理化暴行，只是需要抒發心情並警惕自己不再犯。

有些網友以「看到社會局真傻眼」、「孩子段數真高」這類說法來安慰網紅，也有些人分享自認冤枉的被通報經驗，例如沒打傷小孩，輔導老師聽孩子口述就通報、孩子跌倒瘀青被早療老師通報、孩子半夜爆哭被鄰居通報、幼兒手燙傷被急診醫師通報。也有人分享相反經驗，就算把樓下小孩被打到喊救命的聲音錄音並多次報警，竟被警察斥責不要亂打電話。

兒福聯盟政策中心資深主任李宏文表示，對於兒保社工來說，「被通報」不等於「兒虐開案」，家長不妨將社工的來訪解讀為，是政府基於保護孩子免於受害的法定職責，前來關心和了解事情發生始末，其實也是幫助家庭連結更多資源，例如情緒支持、親職教育、創傷之情照護等。

「通報不是定罪。」衛生福利部保護服務司張秀鴛說，無論是警察、老師、校護等專業人員，只要得知孩子有傷或疑似受到不當對待，不須判斷傷怎麼來，就是要依法在24小時內通報，由社工去進行了解。左鄰右舍和孩子都知道有這些外在保護機制，都是好事，應正面看待。

「通報是一個善待自己、重新建立良好親子關係的契機。」諮商心理師公會全國聯合會常務理事、曾任高中專輔教師8年的諮商心理師林上能表示，通報只是提醒，不是為了處罰家長，也不代表認定是惡質父母。通報的主要目的是保護而兒少免於傷害、建立家庭環境的保護因子，也希望引進專業資源幫助家長，例如正視親子關係問題、了解親子雙方需求、察覺還沒修復的上一代的傷痛。

既然通報立意良善，為何會讓家長有又氣又冤枉的感受？這就有制度性的原因。林上能說，過去他在通報前，會跟孩子先討論好，如果再次受到暴力威脅可如何求助、戰時離家可以找誰、有沒有手機在身邊可撥家暴專線或報案，也會討論通報後可能的衝擊和準備。通報時也要請主責社工先與專輔老師聯繫，再跟家長聯繫、仔細觀察家長反應，避免貿然家訪會不利於後續輔導。

「教育部和衛福部要增加預算、正視輔導和社政人力不足的問題，服務才會到位。」林上能表示，目前學校輔導體系和社政體系雙方的養成教育中，對彼此工作的描述常常與實務有落差，導致雙方的職前訓練、合作默契，還有輔導室、導師、社工之間的對接和橫向聯繫，都可能出現一些改善空間。學校輔導與社政社安網人力都很吃緊，但社安網社工的案量是無法想像的大，只能分類、優先處理高風險個案，如果評估親師溝通良好的校園通報案，社工也只能先結案。