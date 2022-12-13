身障女孩圓工作結合繪畫夢 職訓再設計概念幫了大忙

先天右上肢發育不全、熱愛水彩畫的20歲小慈，高中畢業後因家境因素無法升學圓畫家夢，經勞動部培訓課程安排到屏東新埤鄉長照機構擔任照服員，但在個人體能及工作喜好考量下，不久即萌生離職念頭，高屏澎東分署潮州就業中心發現她有個夢，希望能將自己所愛運用工作上，中心以職務再設計概念幫助調整至行政職務，不僅穩定就業並將熱愛的美術結合工作，工作表現獲雇主讚賞，現在的她自信且快樂。

小慈自幼就展現繪畫天分，高中好不容易考進美術班，因先天右上肢發育不全從小帶有自卑感的她，在浩瀚的水彩畫世界中找到快樂和自信，考進大學美術系進修是她發奮向上的動力，畢業後卻因家中經濟因素無法念大學，她在家人鼓勵下報名勞動部補助的「照顧服務員自訓自用訓練計畫」課程，結訓後安排到屏東新埤鄉的長照機構擔任照顧服務員。

照顧服務員的工作內容包括協助住民翻身拍背、洗澡、擦拭身體、照顧飲食起居等，機構為讓小慈能勝任工作，安排她在夜班時段負責餵藥、餵飯等體力可負擔的內容，並請同事從旁協助，但小慈在個人體能及工作喜好的綜合考量下，工作一陣子後還是申請離職，但面對未知的未來工作，不禁露出愁容。

就服員與機構都認為小慈工作態度良好且配合度高，放棄了可惜，就服員便以職務再設計「調整工作內容」的概念，建議機構轉換職務，由原先的照顧服務員職務調整為行政人員，工作內容為管理打卡、排班排假等文書作業及機構內環境布置美化。

工作調整後，小慈行政事務可獨立完成，機構內環境布置全出於她的手，辦公室與活動空間牆壁上都掛上她的水彩畫作，正好發揮美術專長；調整至今已穩定就業超過1年，就服員追蹤關懷時，發現她帶著自信滿滿的笑容，能將美術融入工作，更讓她感到無比開心，成為工作重要動力，工作表現也獲機構肯定。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華說，為協助身心障礙者克服工作障礙，增進工作效能，透過職務再設計可提供就業輔具、調整工作內容、簡化工作流程等，都能讓身障者發揮專長並成為企業的得力助手，除身心障礙者之外，中高齡及高齡者、單側聽力損傷者等也都是職務再設計適用對象，歡迎符合資格者及企業雇主多加運用，洽詢電話：潮州就業中心08-7882214轉107、屏東就業中心08-7559955轉203、高屏澎東分署07-8210171轉2209。